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Yukatel Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda Lions de Geneve'i 80-76 yendi

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Yukatel Denizli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası G Grubu 3. maçında konuk olduğu İsviçre temsilcisi Lions de Geneve'i 80-76 yendi. Bu sonuçla Denizli ekibi gruptaki 2. galibiyetini alırken, Lions de Geneve 2. mağlubiyetini yaşadı.

Yukatel Denizli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası G Grubu'ndaki 3. maçında konuk olduğu İsviçre temsilcisi Lions de Geneve'i 80-76 yendi.

Cenevre kentindeki Queue-d'Arve Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 24-19 geride tamamlayan Yukatel Denizli Basket, devre arasına 42-39 önde girdi.

Son 10 dakikaya 57-56 üstünlükle başlayan Yukatel Denizli Basket, müsabakadan 80-76 galip ayrıldı.

Denizli ekibini galibiyete, 23 sayı atan Dunn ve 22 sayı kaydeden Bailey taşıdı.

Bu sonuçla Yukatel Denizli Basket gruptaki 2. galibiyetini aldı, Lions de Geneve ise 2. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA
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