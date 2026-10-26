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Denizli Pamukkale'de besihanedeki saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Denizli Pamukkale'de besihanedeki saman yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gölemezli Mahallesi'nde bir besihanede bulunan samanlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, besihanede maddi hasar meydana geldi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir besihanede bulunan samanların alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Gölemezli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir besihanede bulunan samanlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, besihanede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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