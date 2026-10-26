Denizli'de Narko-Rehber Projesi kapsamında 1655 kişiye bağımlılık eğitimi verildi

Denizli'de Narko-Rehber Projesi kapsamında 1655 kişiye bağımlılık eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'de Narko-Rehber Projesi kapsamında 10-23 Ekim'de uyuşturucu bağımlılığı konusunda seminerler düzenlendi. Seminerlerde 1655 kişiye bilgilendirme yapılırken, uyuşturucuyla mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amaçlandı.
Denizli'de Narko- Rehber Projesi kapsamında vatandaşlara uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele konusunda eğitim verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında 10-23 Ekim'de uyuşturucu bağımlılığı konusunda seminerler gerçekleştirdi.
Seminerlerde bin 655 kişiye bilgilendirme yapıldı.
Çalışmalarda uyuşturucuyla mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.
Kaynak: AA