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Denizli'de Narko-Rehber Projesi kapsamında 1655 kişiye bağımlılık eğitimi verildi

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Denizli'de Narko-Rehber Projesi kapsamında 1655 kişiye bağımlılık eğitimi verildi
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Denizli'de Narko-Rehber Projesi kapsamında 10-23 Ekim'de uyuşturucu bağımlılığı konusunda seminerler düzenlendi. Seminerlerde 1655 kişiye bilgilendirme yapılırken, uyuşturucuyla mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Denizli'de Narko- Rehber Projesi kapsamında vatandaşlara uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele konusunda eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında 10-23 Ekim'de uyuşturucu bağımlılığı konusunda seminerler gerçekleştirdi.

Seminerlerde bin 655 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Çalışmalarda uyuşturucuyla mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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