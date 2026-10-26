Meteoroloji Denizli'de 27 Ekim'de kuvvetli yağış için uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli genelinde beklenen yerel kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 27 Ekim 2026 tarihinde beklenen sağanak yağışlar, Denizli'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. 27 Ekim 2026 saat 00.00 itibarıyla başlayacak olan yağışların, aynı gün saat 23.59'a kadar sürmesi bekleniyor.

Yetkililer; kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı