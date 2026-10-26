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Meteoroloji Denizli'de 27 Ekim'de kuvvetli yağış için uyardı

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Meteoroloji Denizli'de 27 Ekim'de kuvvetli yağış için uyardı
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Meteoroloji, Denizli genelinde 27 Ekim 2026'da yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların 00.00-23.59 arasında sürmesi beklenirken 21-50 kg/m2 yağışla ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamaya karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli genelinde beklenen yerel kuvvetli yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; 27 Ekim 2026 tarihinde beklenen sağanak yağışlar, Denizli'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. 27 Ekim 2026 saat 00.00 itibarıyla başlayacak olan yağışların, aynı gün saat 23.59'a kadar sürmesi bekleniyor.

Yetkililer; kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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