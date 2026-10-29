İzmir ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'ta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir'deki kutlama programı Valilik'teki tebrik töreniyle başladı.

Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, burada tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Elban, Topaloğlu ile Tugay, vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Vali Elban, törendeki konuşmasında, Türk milletinin tarih boyunca en zor dönemlerde dahi kahramanlar çıkararak yeniden ayağa kalkmayı başardığını, her dönemde bu kahramanlara öncülük eden bir liderin ortaya çıktığını söyledi.

Milletimizin karakterine, şanına, şerefine en uygun rejimin cumhuriyet olduğunu belirten Elban, şöyle konuştu:

"Bu rejimle milletimiz çok kısa bir süre içerisinde küllerinden yeniden doğdu. Bugün çok şükür muasır medeniyetler seviyesini yakaladık. İnşallah aziz Atatürk'ün işaret ettiği gibi en kısa zamanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine de çıkacağız. Bu dünyada, topraklarda da hep var olmaya devam edeceğiz. İnşallah Cumhuriyetimiz, devletimiz kıyamete kadar payidar kalacaktır. İnşallah yüce milletimiz de Cumhuriyetle bu güzel vatanla birlikte de kıyamete kadar bahtiyar olacaktır."

Şiirlerin okunduğu, halk oyunları ve dans gösterilerinin sunulduğu kutlamalar, geçit töreniyle sona erdi.

Törene, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Şebnem Bursalı Aksoy, Yeni Parti İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Deniz Yücel, Ednan Arslan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ve Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş da katıldı.

Askeri erkan arasında, Hava Kuvvetlerinin ilk kadın generali, Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Özlem Karapınar da yer aldı.

Aydın

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Aydın'da Büyükşehir Belediyesi Spor ve Etkinlik Merkezi'nde kutlama törenleri düzenlendi.

Salonu dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı taşıdı.

Törende konuşan Aydın Valisi Osman Varol, "Bu kutlu günü, Milli Mücadeleyle bağımsızlığın umut ve güçlü bir dirence dönüştüğü, İstiklal meşalesinin Anadolu'ya yayıldığı Efeler diyarı Aydın'da kutluyor olmak, bizler için ayrı bir gurur ve onur vesilesidir." dedi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günün önemine ilişkin konuşması izletildi.

Halk oyunları gösterisinin ardından öğrenciler şiir okudu.

Programa AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Karakaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy da katıldı.

Denizli

Denizli'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda tören yapıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, Cumhuriyet'in milletin ortak mirası ve birlik beraberliğin teminatı olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bilim, sanayi, teknoloji, kültür ve sporda daha ileriye gitmenin önemine dikkati çeken Köşger, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, üreten ve düşünen bireyler olarak yetişmesinin önemini ifade etti.

Konuşmanın ardından lise öğrencilerinin müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral Mücahit Zorlutuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Ali Süllü de katıldı.

Manisa

Manisa'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vali Vahdettin Özkan, makamında AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan'la tebrikleri kabul etti.

Hükümet Konağı önünde devam eden kutlamada Vali Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Arslan, halkı ve geçit kortejini selamladı, vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Özkan, tören konuşmasında 29 Ekim 1923'ün yalnızca yönetim biçiminin ilan edildiği bir tarih olmadığını, Türk milletinin kendi kaderine sahip çıktığı, bağımsızlığını ve egemenliğini bütün dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletin azmi, fedakarlığı ve bağımsızlık tutkusu sayesinde kurulduğuna dikkati çeken Özkan, "Cumhuriyetimiz, yokluklar içinde yakılan bir umut, büyük bedellerle kazanılan bir zafer ve gelecek nesillere bırakılan en kıymetli emanetimizdir. Bugün bizlere düşen görev, bu emaneti yalnızca korumak değil, bilimde, eğitimde, teknolojide, ekonomide ve her alanda geliştirerek geleceğe taşımaktır." dedi.

Şiir okunmasıyla devam eden programda İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü ekipleri ile itaat eğitimi alan köpek ve eğitmeni gösteriler sundu.

Halk oyunları gösterisinin ardından geçit töreni gerçekleştirildi.

Uşak

Uşak'ta valilikte düzenlenen tebrik programıyla başlayan kutlama programında, Uşak Valisi Serdar Kartal tebrikleri kabul etti.

Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının yer aldığı video izlendi.

Uşak Valisi Serdar Kartal, Türk milletinin devlet geleneği ve medeniyet anlayışıyla dünya tarihinde derin izler bıraktığını söyleyerek, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünde, bu aziz vatanın her ferdine düşen vazife açıktır, toplumsal dayanışmamızı korumak, ülkemizin itibarını yüceltmek ve ecdadımızdan aldığımız emaneti gelecek kuşaklara bütün saygınlığı ve ihtişamıyla aktarmak." dedi.

Öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Garnizon Komutanı Personel Albay Yılmaz Levent Güler de katıldı.

Kaynak: AA