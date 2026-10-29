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Kayserispor, Bitlis 1916 Spor'a 4-1 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

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Kayserispor, Bitlis 1916 Spor'a 4-1 yenilip Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Kayserispor deplasmanda Bitlis 1916 Spor'a 4-1 yenilerek elendi. Bitlis 1916 Spor'un gollerini Ali Akkuş, Muhammed Arslantaş, Halil Yılmaz ve Enes İslam İlkin atarken, Kayserispor'un tek golü Mert Denizli'nin kendi kalesine attığı gol oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turunda Kayserispor deplasmanda oynadığı maçta Bitlis 1916 Sporda 4-1 yenilerek, elendi.

Stat: Bitlis Eren Stadyumu

Hakemler: ilker Yasin Avcı,

Bitlis 1916 Spor: Eren Kays, Ayaz Arslan, Enes Bağdemir, Alper Uludağ, (Mert Denizli dk.35), Ali Kabahasanoğlu, Mehmet Emin Öztürk, Ali Akkuş, (Okan Toprak dk.46), Halil Yılmaz, Efe Kemal Güler, (Mert Çayır dk.63), Yusuf Efe Saydam, ( Enes İslam İlkin dk.63), Muhammed Arslantaş

Kayserispor: Hasan Kaan Yalçı, Enes Melih Gökçek, (Efe Mikail Kulaklık dk.84), Muhammed Talha Yaşar, Malik Hayvali, Yusuf Göktuğ Özkılıç, (Enes Tulgay dk.46), Mustafa Arda İçgül, Aras Çelik, Necip Özer, (Ahmet Hüseyin Altun dk,46), Ataol Taylan Karapınar, (Güneş Talas dk.52), Brenet, Erlap Çam, (Tarık Baturalp Başkan dk.46)

Goller: Ali Akkuş (dk.30), Muhammed Arslantaş (dk.45), Halil Yılmaz (dk.53), Enes İslam İlkin (dk.80) (Bitlis 1916 Spor), Mert Denizli (dk.62 kendi kalesine) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Muhammed Arslantaş (Bitlis 1916 Spor), Enes Melih Gökçek, Yusuf Göktürk Özkılıç (Kayserispor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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