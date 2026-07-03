Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Komedyen Deniz Göktaş'ın stand up gösterisi nedeniyle "dini değerleri aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından Cem Yılmaz'dan dikkat çeken bir hareket geldi. Cem Yılmaz, Twitter hesabını sıfırlayıp tüm paylaşımlarını kaldırdı.
Stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı seyahatinden dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen Göktaş’ın savcılık ifadesi alındı.
DENİZ GÖKTAŞ TUTUKLANDI
Savcılık, şüpheliyi tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlikte sorgusu tamamlanan Deniz Göktaş’ın, "Dini değerleri alenen aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmasına karar verildi.
CEM YILMAZ TÜM PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI
Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından Cem Yılmaz'dan dikkat çeken bir hareket geldi. Yılmaz, Twitter hesabını sıfırladı. Yılmaz'ın Twitter hesabına girenler ünlü komedyenin tüğm paylaşımlarını kaldırdığı görüldü.