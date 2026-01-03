Haberler

Cem Yılmaz 38 yaşındaki sevgilisi kim? Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisi nedir?

Cem Yılmaz 38 yaşındaki sevgilisi kim? Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisi nedir?
Güncelleme:
Cem Yılmaz 38 yaşındaki sevgilisi! Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan "CMXXIV" adlı gösterisi, yayınlandığı anda sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Cem Yılmaz 38 yaş esprisi! Gösteride yer alan ve 38 yaş üzerinden yapılan bir espri, bazı izleyiciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinde kullandığı bir ifade, izleyiciler arasında farklı tepkilere yol açtı. Tartışmaya, ünlü komedyenin eski sevgilisinin yaptığı göndermeli paylaşım da eklendi.

CEM YILMAZ 38 YAŞ ESPRİSİ

Cem Yılmaz, "CMXXIV" adlı gösterisi sırasında kadınlarla ilgili yaptığı bir espriyle dikkat çekti. Gösteride yer alan "Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca 'Çıtır buldu' diyorlar. 38… Ölmek üzere" sözleri, Netflix'te yayınlanmasının hemen ardından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan bu bölüm, izleyiciler arasında tartışma yarattı.

Bazı kullanıcılar espriyi mizah çerçevesinde değerlendirirken, bazı izleyiciler ise kullanılan ifadeye tepki gösterdi. Tartışmalar devam ederken, espri yalnızca izleyici yorumlarıyla sınırlı kalmadı. Cem Yılmaz'ın özel hayatıyla ilişkilendirilen bu sözler, eski sevgilisinin sosyal medya paylaşımıyla birlikte magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

CEM YILMAZ 38 YAŞINDAKİ SEVGİLİSİ KİM?

Cem Yılmaz'ın gösteride dile getirdiği sözlerin ardından gözler, komedyenin geçtiğimiz yıl ayrıldığı 38 yaşındaki eski sevgilisine çevrildi. Cem Yılmaz'ın bir süre birlikte olduğu isim Necla Karahalil olarak biliniyor. Gösterideki espri, ayrılığın ardından yapılan bir gönderme olarak yorumlandı ve tartışmalar bu çerçevede büyüdü.

Necla Karahalil, tartışmaların ardından doğrudan isim vermeden bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabında "Dişi kurbağaların erkeklerden kurtulmak için ölü taklidi yaptığı belirlendi" başlıklı bir haberi paylaşan Karahalil, altına "Kurbağa kardeş, ölü taklidin bile adamı sahneye çıkarır" notunu düştü. Bu paylaşım, kısa sürede Cem Yılmaz'a yönelik bir gönderme olarak değerlendirildi ve gündemde geniş yer buldu.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
