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Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi

Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili 'Büyük vurgun' göndermesi yine akıllara geldi Haber Videosunu İzle
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili 'Büyük vurgun' göndermesi yine akıllara geldi
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Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in usulsüzlük ve kara para aklama iddialarıyla gözaltına alınmasının ardından, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yıllar önce gösterisinde yaptığı "büyük vurgun" göndermesi yeniden akıllara geldi.

  • Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent ve 20 kişi gözaltına alındı.
  • Cem Yılmaz'ın 2019 yılındaki gösterisinde 'Büyük vurgun yakında sinemalarda' dediği iddia edildi.
  • Haluk Levent, Cem Yılmaz'a sosyal medyadan 'vurgun' ifadesini açıklamasını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent ve beraberindeki 20 kişinin gözaltına alınması Türkiye gündemini sarsmaya devam ediyor. "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama", "örgüt kurma ve yönetme" ile "Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlamalarının yöneltildiği soruşturma sonrası, Cem Yılmaz'ın 2019 yılındaki gösterisinde sarf ettiği iddia edilen sözler akıllara geldi.

7 YIL ÖNCEKİ GÖSTERİDEKİ "BÜYÜK VURGUN" İDDİASI

Cem Yılmaz’ın 2019 yılında Zorlu PSM’de gerçekleştirdiği stand-up gösterisini izleyen bazı seyirciler, ünlü komedyenin sahnede Haluk Levent’le ilgili çarpıcı bir imada bulunduğunu iddia etmişti. Gösteriyi izleyenlerin aktardığına göre Yılmaz, Haluk Levent’in yardım faaliyetlerine atıfta bulunarak "Büyük vurgun yakında sinemalarda" şeklinde bir esprili gönderme yapmıştı.

HALUK LEVENT SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

O dönem kulaktan kulağa yayılan bu iddiaların ardından Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden Cem Yılmaz'a doğrudan seslenerek bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sevgili @CMYLMZ. Hepimiz seni çok seviyoruz. 3 ayrı kişi yanlış duymuş olabilir mi? Yanlış oyunu izlemişlerse özür dilerim. Değilse lütfen ‘yakında’ olmadan şimdi tüm ülkeye açıklar mısın ‘vurgun’u? 1 TL’lik var ise şerefim üzerine ülkeyi terk edeceğim. Lütfen yazar mısın?"

"MÜZİĞİMİ ELEŞTİR, BÖYLE BİR ŞEYİN ŞAKASI MI OLUR?"

Söz konusu diyaloğun ardından bir sosyal medya kullanıcısının "Bizim salon sus pus olmadı. Şakaydı ve insanlar gülüp geçti" yorumuna da yanıt veren Levent, dürüstlük ve şeffaflık konularında şaka yapılamayacağını vurgulayarak tepkisini sürdürmüştü:

"Müziğimi eleştir, tipimi eleştir, konuşmamı eleştir bir şey demem hatta ben de gülerim. Böyle bir şeyin şakası mı olur?"

CEM YILMAZ, "ŞAKA YAPIYORUZ" DEMİŞTİ

Cem Yılmaz ise Haluk Levent'in bu tepkisine "Haluk Levent ile ilgili bir şey söyledim, ‘Haluk Levent çok iyi bir insandır’ diye mesaj yağdı. Ya tamam şaka yapıyoruz. Millet iyice delirdi." demişti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelin kibar:

Gerçekten bahsi geçen rakamlar çok büyük eğer iddialar doğru ise çok yazık

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