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Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yılmaz’ın göğüs ağrısı şikayeti yaşadığı ve anjiyo olacağı iddia edildi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan korkutan bir haber geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yılmaz’ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yılmaz’ın göğüs ağrısı şikâyeti yaşadığı ve anjiyo yapılacağı iddia edildi.

DURUMU KONTROL ALTINDA

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun kontrol altına alındığı belirtilen 53 yaşındaki Yılmaz, daha kapsamlı tetkik ve tedavi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıBarış Altunbaş:

Çok geçmiş olsun.

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Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Çok geçmiş olsun, sakın kötü bir şaka yapayım deme. Seni seviyoruz aga

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Haber YorumlarıPc Copat:

Geçmiş olsun kral inş çabucak iyileşirsin

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Haber YorumlarıÜnsal Erol:

Yoo hiç korkmadım

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Haber YorumlarıSokakların Yargıcı Yargıcı:

hadi hayırlısı

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