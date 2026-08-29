Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yılmaz’ın göğüs ağrısı şikayeti yaşadığı ve anjiyo olacağı iddia edildi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan korkutan bir haber geldi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yılmaz’ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yılmaz’ın göğüs ağrısı şikâyeti yaşadığı ve anjiyo yapılacağı iddia edildi.
DURUMU KONTROL ALTINDA
Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun kontrol altına alındığı belirtilen 53 yaşındaki Yılmaz, daha kapsamlı tetkik ve tedavi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.