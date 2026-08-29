Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’dan korkutan bir haber geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yılmaz’ın Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yılmaz’ın göğüs ağrısı şikâyeti yaşadığı ve anjiyo yapılacağı iddia edildi.

DURUMU KONTROL ALTINDA

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun kontrol altına alındığı belirtilen 53 yaşındaki Yılmaz, daha kapsamlı tetkik ve tedavi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.