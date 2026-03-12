Cem Yılmaz'ın sinema dünyasına kazandırdığı ve yıllardır unutulmazlar arasında yer alan G.O.R.A, hayranlarını uzun bir aradan sonra tekrar beyaz perdeyle buluşturacak. Uzun süredir gündemde olan devam filmi Gora 4 Gora, hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla merak uyandırıyor. Orijinal filmin mizah anlayışı ve karakterlerin yıllar içerisindeki değişimleri, yeni filmde izleyicilerle yeniden buluşacak. Peki, Gora 4 Gora ne zaman çıkacak? Gora 4 Gora'nın oyuncu kadrosunda kimler var? Detaylar...

GORA 4 GORA NE ZAMAN ÇIKACAK?

G.O.R.A hayranları için en çok merak edilen sorulardan biri, "Gora 4 Gora ne zaman çıkacak?" oldu. Şu an için filmin resmi vizyon tarihi açıklanmış değil. Ancak, 2026 yılı içerisinde çekimlerinin tamamlanması bekleniyor.

Filmle ilgili belirsizlikler sadece vizyon tarihiyle sınırlı değil. Yayınlanacağı platform da henüz netleşmiş değil. Sinemaseverler, filmi büyük perdede mi izleyecek yoksa dijital bir platform olan Netflix gibi bir mecrada mı bulacak, şimdilik kesin bir bilgi yok. Bu belirsizlik, hayranların merakını daha da artırıyor ve sosyal medyada sürekli gündem konusu oluyor.

Yeni film, G.O.R.A'nın karakterlerinin yıllar içerisindeki değişimlerini ve yaşamlarındaki yeni maceraları ekrana taşıyacak. Bu açıdan, hem eski hayranlar hem de yeni izleyiciler için oldukça heyecan verici bir deneyim olacak.

GORA 4 GORA'NIN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Bir diğer büyük merak konusu ise, "Gora 4 Gora'nın oyuncu kadrosunda kimler var?" sorusu. Cem Yılmaz'ın paylaşımları ve sosyal medya üzerinden verdiği ipuçları, kadronun hem tanıdık hem de güçlü isimlerden oluşacağını gösteriyor.

Filmde Cem Yılmaz'ın yanı sıra, Türk sinemasının sevilen isimleri yer alacak. Kadroda şu oyuncular bulunuyor:

Cem Yılmaz – Filmde başrolü üstleniyor.

Bülent Şakrak

Özge Özberk

Uraz Kaygılaroğlu – Daha önce Cem Yılmaz ile Erşan Kuneri ve Karakomik Filmler projelerinde bir araya gelmişti.

Bora Akkaş

İdil Sivritepe

Bige Önal

Nevra Cansu Özel

Murat Eken

Emre Karayel

Ahmet Pınar

Cem Yılmaz'ın sosyal medya üzerinden paylaştığı "geliyoruz yine" notlu fotoğraf, hem eski karakterleri yeniden göreceğimizin hem de oyuncular arası kimyanın devam edeceğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.