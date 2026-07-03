Cem Yılmaz Twitter hesabını kapattı mı, Cem Yılmaz neden Twitter paylaşımlarını sildi, sıfırladı?

Sosyal medyada gündem olan gelişmelerden biri de Cem Yılmaz'ın X hesabıyla ilgili yaşanan değişiklik oldu. Hesabındaki paylaşımların görünmemesi üzerine birçok kullanıcı "Cem Yılmaz Twitter hesabını kapattı mı, neden paylaşımlarını sildi?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabında yaşanan gelişmeler ve konuya ilişkin merak edilenler.

CEM YILMAZ TWITTER HESABINI KAPATTI MI?

Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çekici değişiklikle gündeme geldi. X (eski adıyla Twitter) hesabındaki tüm paylaşımların kaldırılması, kullanıcılar arasında "Cem Yılmaz Twitter hesabını kapattı mı?" ve "Paylaşımlarını neden sildi?" sorularını gündeme taşıdı. İşte yaşanan gelişmenin ayrıntıları.

DENİZ GÖKTAŞ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışından Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen Göktaş, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.

Mahkeme, Deniz Göktaş hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamaları kapsamında tutuklama kararı verdi.

CEM YILMAZ TWITTER HESABINI KAPATTI MI?

Hayır. Cem Yılmaz'ın X hesabı erişime açık olmaya devam ediyor. Ancak hesabını ziyaret eden kullanıcılar, daha önce yaptığı paylaşımların kaldırıldığını ve hesabın sıfırlandığını gördü. Bu nedenle sosyal medyada hesabını kapattığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

CEM YILMAZ NEDEN PAYLAŞIMLARINI SİLDİ?

Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından Cem Yılmaz'ın X hesabındaki tüm paylaşımları kaldırması dikkat çekti. Ancak Yılmaz, paylaşımlarını neden sildiğine veya hesabını neden sıfırladığına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Bu nedenle sosyal medyada farklı yorumlar yapılsa da, paylaşımların kaldırılma gerekçesi hakkında doğrulanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Yalnızca hesabındaki eski gönderilerin silinmiş olduğu görülüyor.