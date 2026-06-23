Haberler

Cem Yılmaz imzası taşıyan "GORA4GORA" dizisinin çekimleri başladı

Cem Yılmaz imzası taşıyan 'GORA4GORA' dizisinin çekimleri başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Netflix, Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği 'GORA4GORA' dizisinin çekimlerine başlandığını duyurdu. Arif karakteri, oğlunun saygısını kazanmak ve Demon'un algoritmalarla yönettiği tiranlığı sona erdirmek için yeni bir maceraya atılıyor. Kadroda Cem Yılmaz, Özge Özberk, Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.

Netflix, "G.O.R.A." evrenini yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşturacak yeni dizisi "GORA4GORA"nın çekimlerine başlandığını duyurdu.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, senaryosu ve yönetmenliği Cem Yılmaz imzası taşıyan dizinin setinden ilk kare de paylaşıldı.

Dizide Arif karakteri, bu kez oğlunun saygısını yeniden kazanmak ve Demon'un algoritmalarla yönettiği tiranlığı sona erdirmek amacıyla yeni bir yolculuğa çıkacak. Yapımda yanlış anlaşılmalar, kimlik arayışları ve farklı karakterlerin yer aldığı hikaye örgüsü işlenecek.

Oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz'ın yanı sıra Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Necip Memili, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz yer alıyor.

Yapımcılığını Öner F. Işık'ın üstlendiği, komedi ve bilim kurguyu bir araya getiren dizinin yapımını CMYLMZ Fikir Sanat gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

Mansur Yavaş detayı çarpıcı! CHP'den AK Parti'ye bu yüzden geçmiş
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı hakkında yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor

3 yıllık sözleşme! Yeni takımına imzayı atıyor
Putin'ın yasak aşk skandalını ortaya çıkaran gazetecinin ölümü acı oldu

Yasak aşk skandalını ortaya çıkaran ismin ölümü acı oldu
Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti

Plajda güneşlenen genç kadın dron saldırısında hayatını kaybetti
Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den istiyor

Resmi teklif yapıldı! Fener'den istiyor
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Yolcular üzerine atlayıp kaçmasına izin vermedi
Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar!

Sergen Yalçın'dan o isimler için olay sözler: Kalleşler bunlar!