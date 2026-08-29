Cem Yılmaz'ın sağlık durumu iyi: Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sanatçı Cem Yılmaz'ın genel durumunun iyi olduğunu, tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA