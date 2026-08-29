Çanakkale’de evinde rahatsızlanan komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’deki yazlık evinde rahatsızlanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesinde anjiyoya alındı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki yazlık evinde rahatsızlanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesinde anjiyoya alındı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, iddiaya göre Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ambulans eve geldi. Ayvacık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cem Yılmaz daha sonra ÇOMÜ hastanesine sevk edildi. Ünlü komedyen Yılmaz'a anjiyo yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı