Haberler

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi

Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz’a yönelik mesajlar ağabeyini isyan ettirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizi sonrası bazı kullanıcıların “Keşke ölseydi”, “Niye kurtardınız?” ve “Tüh yine ölmedi” şeklindeki paylaşımlar yaptığını belirten abisi Can Yılmaz bu duruma tepki gösterdi. Can Yılmaz, “Kimsenin Cem’i sevme mecburiyeti yok” diyerek eleştiri ile bir insanın ölümünü dilemenin aynı şey olmadığını söyledi.

  • Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, kardeşinin kalp rahatsızlığı sonrası sosyal medyada 'Keşke ölseydi', 'Niye kurtardınız?' gibi ölümünü dileyen mesajlara sert tepki gösterdi.
  • Can Yılmaz, bir insanın ölümünü dilemenin fikir ayrılığı değil insanlık açısından ciddi bir mesele olduğunu vurguladı.
  • Can Yılmaz, ölümünü dileyen kişilerin günlük hayatta kendilerini kötü insan olarak görmediklerini, ancak tanımadıkları birinin ölümünü istemekte sakınca görmediklerini belirtti.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar tepki çekti. Cem Yılmaz’ın abisi Can Yılmaz, kardeşinin sağlık durumuyla ilgili geçmiş olsun mesajlarının yanı sıra “Keşke ölseydi”, “Niye kurtardınız?” ve “Tüh yine ölmedi” gibi ifadelerin de kullanıldığını belirterek sert tepki gösterdi.

“KİMSENİN CEM’İ SEVME MECBURİYETİ YOK”

Can Yılmaz, yaptığı paylaşımda son iki gündür çok sayıda iyi dilek mesajı aldıklarını belirterek bunları gönderenlere teşekkür etti. Ancak bazı mesajların kendilerini şaşırttığını ve üzdüğünü ifade etti.

Yılmaz, “Kimsenin Cem’i sevme mecburiyeti yok” diyerek, kardeşinin yaptığı işlerin veya fikirlerinin eleştirilebileceğini ancak ölümünün istenmesinin farklı bir noktaya işaret ettiğini söyledi.

“FİKİR FARKI DEĞİL, İNSANLIKLA İLGİLİ”

Can Yılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yaptığı işi beğenmeyebilirsiniz, fikirlerine katılmayabilirsiniz, kendisinden hiç hoşlanmayabilirsiniz. Ama bir insanın ölümünü dilemek bunların devamı değil. Başka bir yere ait.”

Yılmaz, “Senden hoşlanmıyorum” demekle “Keşke ölseydin” demek arasında yalnızca bir fikir ayrılığı bulunmadığını, bunun insanlık açısından çok daha ciddi bir mesafe olduğunu vurguladı.

“BUNLARI YAZANLAR KENDİLERİNİ KÖTÜ İNSAN OLARAK GÖRMÜYOR”

Can Yılmaz, kendisini en fazla düşündüren noktanın ise söz konusu mesajları yazan kişilerin günlük hayatlarında kendilerini kötü insanlar olarak görmemeleri olduğunu belirtti.

Yılmaz, bu kişilerin sevdikleri ve üzüldükleri insanların bulunduğunu ancak hiç tanımadıkları birinin ölümünü dilemekte sakınca görmediklerini ifade ederek, “Ama hiç tanımadıkları birinin ölümünü isteyebiliyorlar” sözleriyle tepki gösterdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'ın Lark Adası’na saldırı

Savaş yeniden başladı! ABD ordusundan İran'a saldırı

Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi: Bu işi bitireceğiz

Bak sen şuna! Türkiye'ye yönelik küstah tehditlerine yenisini ekledi
Girne'deki gemi faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 8'e yükseldi, kaybolan 18 kişiye henüz ulaşılamadı

Batan gemide bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı arttı
Denizin ortasında son mesajını kaydetti: Kaptan inadına hızlı hızlı sürdü

Denizin ortasında kaydettiği son mesajında tek bir ismi işaret etti
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

kimsenin kimseyi sevme mecburiyeti yok benimde sevmediğim oluyor ama tüh yine ölmedi diyor muyum siz hiç benim ağzımdan öyle bir şey duydunuz mu duyamazsınız çünkü söylemedim söylemem düşünmek başka, söylemek başka o yüzden her aklınızdan geçeni söylemeyin zaten kalmış bir iki günü mevlam kime ne verir kimden ne alır kimi nere götürür bilinmez adamı gitsin e tutarken bakmışsınız siz önden otobüse binip gitmişsiniz millette sizin helvanızı yiyiyor olabilir. bir garip dünya bu dünya her istediğimizin olmasının mümkünatı yok. bazen her şeyi oluruna, yaratanın insafına bırakıp kaderimize razı olmak en iyisidir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tam taraftarlarla barış sağladı derken Ederson için olay yaratacak bir iddia

Tam taraftarlarla barış sağladı derken Ederson için olay iddia
Archie Brown, ''Beşiktaş taraftarına sesleniyorum'' deyip siyah-beyazlılara meydan okudu

''Beşiktaş taraftarına sesleniyorum'' deyip öyle böyle meydan okumadı
Gemi faciasında kan donduran iddia: Üzerimize kapıyı kilitlediler

Faciadan kurtulan yolcunun anlattıkları dehşete düşürdü: Kapıyı...
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: Milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti

Daha nice şampiyonlar yetiştirecekti! Alacak kavgası canından etti
İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı

Yine kaybetmedi, namağlup gidiyor!
İzmir’de hâkime WhatsApp’tan şantaj ve tehdide 1 tutuklama

Tehdide bak tehdide: Recep ceza almazsa hedef sen olursun
YENİ Parti ilçe başkanından unutulmayacak gaf: İYİ Parti iktidara hazır

YENİ Parti ilçe başkanının bu gafı uzun yıllar unutulmaz