Sakal gitti, saçlar değişti! Cem Yılmaz'ı görenler tanımakta zorlandı

Cem Yılmaz, kariyerindeki yeni dönem öncesinde yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. "GORA 4 GORA" ile uzun zaman sonra yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü komedyen, görünümünde dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

53 yaşındaki Yılmaz'ın yeni hali, özellikle saçları ve sakallarındaki değişimle öne çıktı.

GORA 4 GORA İÇİN İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

Yeni projesinin hazırlıklarını sürdüren Cem Yılmaz'ın imaj değişikliğinin "GORA 4 GORA" için olduğu öğrenildi. Ünlü komedyen, hazırlık sürecinde sakallarını keserken saçlarını da boyattı.

Yıllardır farklı saç ve sakal stilleriyle izleyicilerin karşısına çıkan Yılmaz'ın bu kez tercih ettiği görünüm, önceki imajından belirgin şekilde ayrıldı.

Cem Yılmaz'ın yeni görüntüsünde yalnızca saç ve sakallarındaki değişiklik değil, fiziksel görünümü de dikkat çekti. Ünlü komedyenin kilo aldığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.