Komedyen Cem Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Kalp krizi geçirdikten sonra tedavi gören Yılmaz'ın son sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, "Cem Yılmaz öldü mü" haberleri neden gündem oldu? Detaylar haberimizde.

"CEM YILMAZ ÖLDÜ MÜ" HABERLERİ NEDEN GÜNDEM OLDU?

Komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki yazlık evinde göğüs ağrısı yaşadı. Ayvacık Devlet Hastanesi'ne başvuran Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İlk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen komedyene balon ve stent işlemi uygulandı.

İki gün koroner yoğun bakımda tedavi gören Cem Yılmaz, 31 Ağustos'ta taburcu edildi. Yılmaz'ın kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastaneye kontrol amacıyla yeniden gelmesi ve sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunması, ünlü komedyen hakkındaki gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı.

Cem Yılmaz'ın hayatını kaybettiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Komedyenin hastaneye kontrol için geldiği ve sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptığı bildirildi.

CEM YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kalp krizi geçirdikten sonra tedavi gören Cem Yılmaz, 40'ıncı günde kontrol amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Ameliyatını gerçekleştiren Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ile muayene olan Yılmaz, daha sonra hastanenin Nükleer Tıp Merkezi'nde Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi işlemi yaptırdı.

Testlerin ardından Prof. Dr. Ercan Akşit ve Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta ile görüşen Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yaşadığı süreci anlatan Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"40 gün önce hastaneye ambulansla geldim. Ama iyi ki gelmişim. Tatsız, herkesin endişelendiği benim de olayın kahramanı olduğum bir kalp krizi geçirdim. Sağ olsunlar ne gerekiyorsa yaptılar. Hayata döndüm, mutluyum. Bugün de 40'ıncı günde kontrol için geldim. Ercan Hocamızla ve Semra Hocam işin nükleer tarafında yardımcı oldu. Bugün kalbin durumu ne diye bakmaya geldim. Aleyna Tilki'den bir şarkıyla, 'Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen', tatlıya bağladık. İyi Allah’a şükür. Ama zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım. Mutlu haberler; sigarayı bıraktım, ilaçları düzenli alıyorum, egzersizimi yapıyorum. İstanbul'da da peyder pey dışarı çıktığım zaman birileri de şöyle rahatsız olmuş; 'Yeter artık senin şu sağlık problemlerinden. Amcamın oğlu geçen açık kalp ameliyatı oldu geçen hafta yürüyordu. Seninki amma uzun sürdü' diyorlar. Ben kurallara uymaya çalışıyorum, serserilik yapmıyorum. Biraz zamana ihtiyacım var. İyi ki filmi bu olaydan önce bitirmişim. Güzel takvime denk geldi. Tam film bitti, bununla uğraştık."

Cem Yılmaz'ın kontrol sürecinde yapılan Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi sonuçlarına ilişkin açıklama da Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta'dan geldi.

Usta, test sonuçlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz Cem Yılmaz, 40 gün önce Çanakkale Ayvacık'ta bir kalp krizi geçirmişti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne hızlıca transferi gerçekleşti ve Ercan hocamızın maharetli ellerinde anjiyosu ve gerekli müdahalesi yapılıp stent konuldu. Sonrasında da Ercan hocam kalbin beslenmesini, diğer damarlar için herhangi bir şeye ihtiyaç olup olmadığını anlamak adına Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi planladı. Birlikte planı yaptık ve bugün de kendisi Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi için nükleer tıp bölümümüze geldi. Kendisine 2 aşamalı testimizi yaptık ve kalp krizi geçirmediği diğer damarlarının kalbini iyi beslediğini gördük. Beklediğimiz gibi güzel bir kalp sintigrafisi sonucuyla karşılaştık ve klinisyen hocamızla, Ercan Hocamızla görüntüleri değerlendirdik. Bundan sonrasında kendisinin takibine devam edeceğiz."

Yılmaz, hastanede gördüğü ilgiye ilişkin de açıklamada bulunarak üniversiteye destek olmak istediğini belirtti.

CEM YILMAZ KİMDİR?

Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973'te İstanbul'da dünyaya geldi. Komedyen, oyuncu, senarist, yönetmen, karikatürist ve yapımcı kimlikleriyle tanınan Yılmaz, kariyerine mizah dergisi Leman'da karikatür çizerek başladı. Üniversite yıllarında mizah alanındaki çalışmalarını sürdüren sanatçı, ilk stand-up gösterisini Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Daha sonra Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahne alarak geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

Sinema kariyerine 1998 yılında Her Şey Çok Güzel Olacak filmiyle adım atan Cem Yılmaz, G.O.R.A., A.R.O.G., Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımlarda oyuncu, senarist ve yönetmen olarak görev aldı. Stand-up gösterileri ve sinema projeleriyle Türk eğlence dünyasının tanınan isimlerinden biri haline geldi.