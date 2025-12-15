Private Label Zirvesi'nde Görkemli 10'uncu Yıl Buluşmasına Cem Yılmaz Damga Vurdu

(İSTANBUL) - Ekonominin ve hızlı tüketim ürünlerinin kalbinin attığı Private Label Zirvesi, bu yıl 10'uncu yıl coşkusu ve görkemiyle gerçekleşti. Zirveye Cem Yılmaz'ın "İş Hayatı" temalı özel stand-up gösterisi damga vurdu. "10'suz Olmaz" mottosuyla düzenlenen zirvenin yıldan yıla büyüyerek sektörün nabzı haline gelmesinde katılımcıların emeğine vurgu yapan PLAT Başkanı M. İmer Özer, "Olmak kolaydır, asıl mesele kalmaktır. Bu zirveyi on yıldır burada tutmamızı ve kalmamızı sağladığınız için teşekkür ederim. Bu hikayeyi hep birlikte yazdık" diye konuştu.

Özel markalı ürünler (Private Label) sektörünün Türkiye'deki en köklü ve yetkin temsilcisi PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği tarafından 10'uncusu düzenlenen Private Label Zirvesi, sektörün bir araya geldiği en önemli platform olma geleneğini bu yıl da sürdürdü.

10'uncu yılını kutlamanın önemiyle hazırlanan ve sunucu Pınar Altuğ'un takdimleriyle gerçekleşen zirve, 11 Aralık Perşembe günü Kurtköy Crowne Plaza Otel'de sektörün önde gelen isimlerini ağırladı.

Türkiye'nin önde gelen FMCG üreticileri, tedarikçileri ve ulusal-yerel perakende zinciri yöneticilerinin bir araya geldiği özel etkinlikte; sektördeki köklü değişimler, gelecek beklentileri, inovasyon odaklı yaklaşımlar ve sürdürülebilirlik konuları kapsamlı şekilde masaya yatırıldı.

Zirvenin açılışını gerçekleştiren Pınar Altuğ, etkinliğin sıradan bir gün değil, bir dönüm noktası olduğunun altını çizdi. Altuğ, on yıldır aynı heyecanla sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiğini aktardı.

İmer Özer'den vizyoner mesaj

Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren PLAT Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı M. İmer Özer, açıklamasına 2025 yılının genel bir değerlendirmesini yaparak başladı. Sektörün başarıları doğru ifade etme ve perspektif geliştirme ihtiyacına dikkati çeken Başkan Özer, "2025 iyi temenniler ile umutlarla girdiğimiz bir sene oldu. Ancak maalesef o sene bu sene olmadı. Gerçekten 'bu da mı oldu ya' dediğimiz birçok olay yaşadık. Tabii bazı başarılar da yaşıyoruz ancak bunları doğru şekilde pazarlama konusunda iyi değiliz. Bazen perspektifi farklı görmek ve doğru anlatabilmek meziyetimiz olursa daha başarılı olabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bugün tekrar insan çağındayız"

Daha sonra konuşmasının merkezine insanı koyan Başkan Özer, "Her şeyin başı insan. Zamanında makineleşme arttıkça daha az çalışacağımız bir döneme gireceğimiz öngörülmüştü. Ancak öyle olmadı. O zamanlar insan emeğinin ön planda olduğu bir zaman dilimiydi. Sonrasında makine çağı, bilgisayar çağı ve anlam çağı dönemlerini yaşadık" dedi.

"Bugün tekrar insan çağındayız çünkü nitelikli iş gücüne olan ihtiyaç tekrar önem kazandı" diyerek gelinen noktayı özetleyen Özer, piyasa bilgisi ve pratik tecrübenin önemini vurgulayarak, teorik bilginin pazarın dinamikleriyle birleştirilmesinin asıl meziyet olduğunu belirtti.

Kurumların uzun vadeli başarısının sırrı: "Sağlıklı Bencillik"

Kurumsal sürdürülebilirliğin temelinde yatan bireysel dengeye işaret eden Özer, "Sağlıklı Bencillik" kavramını detaylandırdı. Bu kavramı; başkasının haklarını ihlal etmeden, bireyin kendi iyi oluşuna ve önceliklerine odaklanabilmesi hali olarak tanımlayan Başkan Özer, bu dengeli yaklaşımın yalnızca kişisel huzur için değil, aynı zamanda kurumların uzun vadeli başarısı için de vazgeçilmez olduğunu belirtti.

"Bu hikayeyi hep birlikte yazdık"

Son 10 yıldır bu zirvenin başarıyla büyümesindeki en önemli katkının sektörün paydaşlarının desteği olduğunun altını çizen Özer, "Unutmamalıyız ki, en iyi ölümsüzlük, insanlara faydalı olmak ve bu dünya için iyi bir şeyler yapmaktır. Bu ortamı birlikte yaratma şansını bulduğumuz için sizlere teşekkür ederim. Mutluluk kolonya gibidir, ikram ederken size de kokusu gelir. Umarım bu coşkumuz ve mutluluğumuz hepimize bulaşmıştır. Olmak kolaydır, asıl mesele kalmaktır. Bu zirveyi on yıldır burada tutmamızı ve kalmamızı sağladığınız için tüm katılımcılara ve sponsorlarımıza teşekkür ederim. Bu hikayeyi hep birlikte yazdık" dedi.

Özer'in akılda kalıcı ve duygusal mesajı salondaki katılımcılardan büyük alkış aldı.

NielsenIQ ile piyasa ve tüketici analizi

Program, NielsenIQ+GFK Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan ve NielsenIQ artı GFK Perakende Hizmetleri Direktörü Serkan Sükan'ın sunduğu, Private Label markalarının güçlü yükselişini analiz eden verilerle devam etti.

PL pazar payı global ortalamayı yakaladı: Tercih sebebi artık sadece fiyat değil

Sunum, Private Label ciro payının Ekim 2025 itibarıyla yüzde 21,7 seviyesine ulaştığını ve Q3 2025 verileriyle global ortalamaya (yüzde 22,7) neredeyse eşitlendiğini gözler önüne serdi. Tüketicilerin artık PL ürünlerini sadece düşük fiyat nedeniyle değil, artan kalite ve güçlenen tavsiye etkisiyle tercih ettiğini, hatta premium PL markalarına yönelimin arttığını vurguladı. Perakende Sektörü ve Alışverişçi Trendleri bölümünde, tüketicilerin ortalama 3,3 farklı mağazayı ziyaret ederek çok kanallı alışveriş yaptıkları tespit edildi.

NielsenIQ'nun 2026 Private Label Ajandası'nda ise Tüketici Güveninden Yararlanmak/Sadakat ve Yenilik Yoluyla Farklılaşmak gibi stratejik hedefler ön plana çıktı.

Serkan Karaismailoğlu ile sinir bilim bakışıyla iş hayatı

Sinir Bilimci Serkan Karaismailoğlu, sabah oturumlarının finalinde bugünün toplumunun ve iş hayatının temel sorunlarına sinirbilim perspektifinden yaklaştı. Kişisel gelişim ve bilimsel gelişim arasındaki farkları aktararak konuşmasına başlayan Karaismailoğlu, "Mutluluğun Trajedisi" kavramını derinleştirerek, modern yaşamın dayattığı sürekli mutluluk arayışının bireyleri sistematik olarak mutsuzluğa sürükleyen bir kısır döngü yarattığına dikkati çekti.

İletişim hızının artışına rağmen, doğru ve anlamlı iletişim kurma becerisinin azaldığını vurgulayan Karaismailoğlu, mutsuzlukla mücadelede ve zihinsel dayanıklılığı artırmada içsel bir yol haritasının önemini bilimsel verilerle açıkladı.

Sapro'dan sektörün geleceğinde "Plastiksizleşme" vizyonu

Sapro Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Murat Gönül, sektördeki değişimi sadece bir zorunluluk değil, geleceği inşa etme sorumluluğu olarak gördüklerini vurguladı. Gönül, bu dönüşümün en önemli adımının "Plastiksizleşme" olduğunu belirterek, sektörün geleceğinin ambalajı geri dönüşüme uygun çevre dostu ürünlerde olduğunu net bir şekilde ifade etti. Private Label sektörünün en büyük gücünün değişime hızla adapte olabilme yeteneği olduğunun altını çizen Gönül, "Sapro olarak biz sadece üretim yapmıyor, yarının standartlarını bugünden belirliyoruz" mesajını verdi.

Seluz ve teknoloji buluşması

Seluz Yönetim Kurulu Temsilcisi Ahmet Yiğider ise zirvenin en yenilikçi sunumlarından birini gerçekleştirdi. Yiğider'in 2025 yılı global trend araştırmasının özel bir bölümünü paylaştığı sunumu farklı kılan en önemli yenilik ise 'Seluz 2026 Macro Trend' projesinin tamamen yapay zeka (YZ) ile hazırlanmış olmasıydı. Yiğider, kurum olarak pazardaki ihtiyaçlara yönelik sundukları inovatif hizmetleri ve zorlu pazar koşulları karşısında Seluz'un Private Label ekosistemindeki stratejik konumunu detaylandırarak büyüme vizyonlarını değerlendirdi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan global finans ve yapay zeka uyarıları

Zirvenin merakla beklenen oturumunda, güncel ekonomik gelişmeleri ve global finansal trendleri kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tuttan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, özellikle küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin ve makroekonomik dalgalanmaların perakende ve tedarik zincirleri üzerindeki potansiyel etkilerini detaylı bir analize taşıdı.

Yapay zekanın şaşırtıcı bir şekilde geliştiğini de belirten Prof. Dr. Demirtaş, yapay zekanın sadece bir teknoloji aracı olmanın ötesinde, iş modellerini kökten değiştirme ve operasyonel verimlilikte çığır açma potansiyeli taşıdığının altını çizdi.

A101 stratejisi: Tüketici artık dört temel şeyi bir arada istiyor

Zirvede söz alan bir diğer önemli isimden biri de A101 Satın Alma ve Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Volkan Yıldız oldu. Yıldız konuşmasında, rekabetçi pazarda tüketici beklentilerinin artık sadece fiyat avantajıyla sınırlı kalmadığına ilişkin kritik bir durum analizi sundu.

Yıldız, perakende sektörünün yeni gerçeğini de şöyle özetledi:

"Tüketici artık sadece ucuz aramıyor; kaliteli, hızlı, güvenilir ve ulaşılabilir olanı aynı anda talep ediyor. Bu değişen talebe karşılık A101'in stratejik hamlelerini detaylandırarak, 13 bin 500 mağaza ve günlük artı 5.5 milyon ziyaretçi sayısıyla ulaştıkları yaygın erişilebilirliği ve kalite güvencesini öne çıkardı. Bu doğrultuda da tüketici beklentilerini en doğru şekilde karşılamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz."

Migros'tan yüzde 78 tarıma dayalı ciro ve 'iyi tarım' taahhüdü

'İyi Tarım İyi Gelecek' projeleri ile ilgili katılımcılara bilgi veren Migros Grubu Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur ise sunumunda, Migros'un kalite ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisini rakamlarla ortaya koydu.

Cirolarının yüzde 78'inin tarıma dayalı olduğunu vurgulayarak, temel misyonlarının müşteriye kalite sunmak olduğunu belirten Baydur, sürdürülebilirlik alanındaki liderliklerini ise "İyi Tarım İyi Gelecek" projesiyle pekiştirdiklerini belirterek, 145 çeşit üründe 1.7 milyon ton İTU'lu (İyi Tarım Uygulamaları) meyve sebze tedariği sağladıklarını paylaştı.

Baydur, "Gururla söylemeliyim ki 'İyi Tarım İyi Gelecek' projesiyle bu alanda öncüyüz. Bu işleri yaparken de kaliteyi müşteriye sunmamız geriyor. Ekibimizle bu konuda kol kola çok ciddi çalışmalarımız var. Biz mutlaka bu konudaki hassasiyetimize devam edeceğiz. Kalite diyorsak altını dolu dolu yapmamız lazım" diye konuştu.

Cem Yılmaz ile kahkaha dolu final

Sektörün zirvesi, yılın yorgunluğunu ve yoğun bilgi akışını geride bırakan, yüksek enerjili bir finalle son buldu. Ünlü Komedyen Cem Yılmaz'ın "İş Hayatı" temalı özel stand-up gösterisi ile doruk noktasına ulaşan kapanış, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Cem Yılmaz'ın özellikle perakende ve iş dünyasının dinamiklerine, toplantı kültürüne ve kurumsal ilişkilere ilişkin yaptığı esprili göndermeler ve sektörel nükteler ile salondan büyük beğeni topladı.