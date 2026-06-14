Türkiye’nin kültür ve sanat dünyasında önemli bir yere sahip olan Cem Yılmaz ile model Ahu Yağtu’nun oğulları Kemal Yılmaz, doğduğu günden bu yana hem eğitim hayatı hem de gelişim süreciyle kamuoyunun ilgisini çeken isimlerden biri olmuştur. Peki, Cem Yılmaz'ın oğlu hangi okula gidiyor? Tarabya İngiliz okulları fiyat listesi...

CEM YILMAZ'IN OĞLU HANGİ OKULA GİDİYOR?

Kemal Yılmaz, eğitim hayatının ilk dönemlerinden itibaren Türkiye’nin önde gelen uluslararası eğitim kurumlarından biri olan Tarabya İngiliz Okulları bünyesinde öğrenim görmüştür. İlköğretim ve ortaöğretim sürecini bu kurumda tamamlayan Kemal Yılmaz, akademik gelişimini çift müfredat yapısına sahip bir sistem içinde sürdürmüştür.

2026 yılının Haziran ayında İngiliz Konsolosluğu’nda düzenlenen mezuniyet töreniyle ortaokul eğitimini tamamlayan Kemal Yılmaz, eğitim yolculuğuna yine uluslararası standartlara uygun lise programlarıyla devam etmektedir. Bu süreç, hem Türkiye’deki akademik sistem hem de global eğitim yaklaşımının birlikte sunulduğu bir yapı içerisinde ilerlemektedir.

ULUSLARARASI EĞİTİM YAPISI VE MÜFREDAT

Tarabya İngiliz Okulları, Türkiye’de hem ulusal hem de uluslararası eğitim programlarını birlikte uygulayan sayılı kurumlardan biri olarak bilinmektedir. Okul bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Anadolu Lisesi müfredatının yanı sıra Cambridge Uluslararası IGCSE ve A-Level programları entegre şekilde yürütülmektedir.

Bu yapı sayesinde öğrenciler, hem Türkiye’deki üniversite sınavlarına hazırlık sürecini sürdürebilmekte hem de yurt dışındaki üniversitelere başvuru yapabilecek akademik yeterlilikleri kazanabilmektedir.

TARABYA İNGİLİZ OKULLARI FİYAT LİSTESİ

Tarabya İngiliz Okulları, sunduğu uluslararası müfredat, çift diploma imkânı ve gelişmiş akademik programlarıyla Türkiye’de öne çıkan eğitim kurumları arasında yer almaktadır. Bu nedenle okulun ücret yapısı, sunulan eğitim hizmetlerinin kapsamına ve program çeşitliliğine göre değişkenlik gösterebilmektedir.