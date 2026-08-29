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Cem Yılmaz'ın Sağlık Durumu İyi; Bakan'dan Geçmiş Olsun

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çanakkale Ayvacık’taki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cem Yılmaz’ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çanakkale Ayvacık'taki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler başarıyla gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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