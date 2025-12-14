Haberler

Ela Rümeysa Cebeci Cem Yılmaz olayı nedir?
Ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken bir iddia kamuoyuna yansıdı. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol olmaksızın serbest bırakılan Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin cep telefonunda yapılan teknik incelemede, kamuoyunda büyük yankı uyandırabilecek bir video kaydına ulaşıldığı öne sürüldü. Söz konusu iddia, sosyal medyada ve magazin gündeminde kısa sürede geniş yer buldu.

İddialara göre, telefon incelemesinde yer alan görüntülerde Cebeci'nin, "likit esrar" olarak bilinen bir maddeyi özel bir aparatla kullandığı anların bulunduğu ve bu videonun ünlü komedyen Cem Yılmaz'a gönderildiği ileri sürüldü. Bu gelişmenin ardından "Ela Rümeysa Cebeci – Cem Yılmaz olayı nedir?" sorusu kamuoyunda merak konusu haline geldi.

Ortaya atılan iddialara göre, ünlü komedyen Cem Yılmaz'a gönderildiği ileri sürülen bir video kaydında, Ela Rümeysa Cebeci'nin kamuoyunda "likit esrar" olarak bilinen ve THC (Tetrahidrokannabinol) içeren bir uyuşturucu maddeyi özel bir aparat yardımıyla kullandığı öne sürüldü. Söz konusu görüntülerin, yürütülen soruşturma kapsamında incelemeye alınan telefon kayıtlarında yer aldığı iddia edildi.

CEM YILMAZ'IN MESAJI GÜNDEM OLDU: "O KONULARI YILLAR ÖNCE BIRAKTIM"

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen çalışmalarda elde edildiği belirtilen mesaj kayıtlarında, Cem Yılmaz'ın kendisine gönderildiği iddia edilen bu video karşısında dikkat çeken bir yanıt verdiği ileri sürüldü. İddialara göre Yılmaz'ın, söz konusu görüntülere karşılık olarak "Ben o işleri 1998 yılında bıraktım" şeklinde bir mesaj gönderdiği tespit edildi.

