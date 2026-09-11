Cem Yılmaz, baston kullanmaya başladı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yazlığında kalp krizi geçirdikten sonra anjiyo olan, bir süre yoğun bakımda kalan ünlü komedyenin son hali korkuttu. Yılmaz'ın katıldığı bir davette baston kullandığı görüldü.
Çanakkale’deki yazlığında geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve anjiyo operasyonu geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
GÜNLER SONRA İLK FOTOĞRAF
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Yılmaz'dan gelen son fotoğraf korkuttu. Bir davete katılan Cem Yılmaz'ın bastonlu olduğu görüldü. Yılmaz'ın keyifli hali dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: Haberler.com