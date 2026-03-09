Rüya Helin Demirbulut kimdir? Cem Yılmaz'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Rüya Helin Demirbulut kaç yaşında, nereli?

Son günlerde magazin gündeminde adını sıkça duyuran Rüya Helin Demirbulut, sosyal medyada ve bazı iddialarla gündeme taşındı. Cem Yılmaz ile ilişkisi konuşulan genç oyuncu, merak konusu haline geldi. Rüya Helin Demirbulut kim, kaç yaşında ve nereli? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?

Rüya Helin Demirbulut, 1995 doğumlu tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Sahne hayatına 2015 yılında Lysistrara Düşleri adlı tiyatro oyunu ile başlamış, 2022 yılından itibaren Taxim oyununda rol almıştır. Televizyon kariyerine 2019 yılında TRT 1'de yayınlanan Tek Yürek dizisi ile başlamış ve son olarak Netflix dizisi Erşan Kuneride yer almıştır.

RÜYA DEMİRBULUT KAÇ YAŞINDA?

Rüya Demirbulut 1995 doğumlu olduğuna göre, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

RÜYA DEMİRBULUT NERELİ?

Rüya Demirbulut İstanbul doğumludur ve aslen Karslıdır.

RÜYA DEMİRBULUT'UN KARİYERİ

Rüya Demirbulut tiyatro, dizi ve sinema alanında çalışmalar yürütmektedir. Sahne kariyerine 2015 yılında Lysistrara Düşleri tiyatro oyunu ile başladı. 2022 yılından itibaren Taxim oyununda sahne alıyor.

Televizyondaki ilk deneyimini 2019'da TRT 1'de yayınlanan Tek Yürek dizisiyle yaşadı. Ardından Netflix dizisi Erşan Kuneri, TV dizisi Ego / Erkeğe Güven Olmaz (Elif, 2023) ve kısa film Crystal gibi projelerde rol aldı. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.