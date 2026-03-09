Haberler

Rüya Helin Demirbulut kimdir? Cem Yılmaz'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Rüya Helin Demirbulut kaç yaşında, nereli?

Rüya Helin Demirbulut kimdir? Cem Yılmaz'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Rüya Helin Demirbulut kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son dönemde magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren Rüya Helin Demirbulut, özellikle sosyal medyada ve bazı iddialarla gündeme gelen ilişkileriyle merak konusu oldu. Cem Yılmaz ile bağlantısı iddia edilen genç oyuncu, kısa sürede pek çok kişinin dikkatini çekti. Peki, Rüya Helin Demirbulut kimdir? Cem Yılmaz'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Rüya Helin Demirbulut kaç yaşında, nereli?

Son günlerde magazin gündeminde adını sıkça duyuran Rüya Helin Demirbulut, sosyal medyada ve bazı iddialarla gündeme taşındı. Cem Yılmaz ile ilişkisi konuşulan genç oyuncu, merak konusu haline geldi. Rüya Helin Demirbulut kim, kaç yaşında ve nereli? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?

Rüya Helin Demirbulut, 1995 doğumlu tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Sahne hayatına 2015 yılında Lysistrara Düşleri adlı tiyatro oyunu ile başlamış, 2022 yılından itibaren Taxim oyununda rol almıştır. Televizyon kariyerine 2019 yılında TRT 1'de yayınlanan Tek Yürek dizisi ile başlamış ve son olarak Netflix dizisi Erşan Kuneride yer almıştır.

Rüya Helin Demirbulut kimdir? Cem Yılmaz'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Rüya Helin Demirbulut kaç yaşında, nereli?

RÜYA DEMİRBULUT KAÇ YAŞINDA?

Rüya Demirbulut 1995 doğumlu olduğuna göre, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

RÜYA DEMİRBULUT NERELİ?

Rüya Demirbulut İstanbul doğumludur ve aslen Karslıdır.

Rüya Helin Demirbulut kimdir? Cem Yılmaz'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Rüya Helin Demirbulut kaç yaşında, nereli?

RÜYA DEMİRBULUT'UN KARİYERİ

Rüya Demirbulut tiyatro, dizi ve sinema alanında çalışmalar yürütmektedir. Sahne kariyerine 2015 yılında Lysistrara Düşleri tiyatro oyunu ile başladı. 2022 yılından itibaren Taxim oyununda sahne alıyor.

Televizyondaki ilk deneyimini 2019'da TRT 1'de yayınlanan Tek Yürek dizisiyle yaşadı. Ardından Netflix dizisi Erşan Kuneri, TV dizisi Ego / Erkeğe Güven Olmaz (Elif, 2023) ve kısa film Crystal gibi projelerde rol aldı. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü

Evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü
Hasan Can Kaya'nın genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı

Genç kızın memleketi için yaptığı yorum bir kenti ayağa kaldırdı
Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı! Apar topar hastaneye kaldırdılar

Ünlü şef ilk ısırıkta kabusu yaşadı! Apar topar hastaneye kaldırdılar
Liverpool'dan taraftarına beğeni yağan Galatasaray çağrısı

Liverpool'dan taraftarına Galatasaray çağrısı
İzmir'de evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü

Evinden çıkan şüphelileri kovalayan genç vurularak öldürüldü
Yüksel Yıldırım'ın 'Fenerbahçe'nin içinden geçerdik' sözlerine gece yarısı yanıt geldi

"Fenerbahçe'nin içinden geçerdik" sözlerine gece yarısı bomba yanıt
Osimhen yarın rekor için sahaya çıkacak

Alarmları kurun! Yarın akşam tarih yazabilir