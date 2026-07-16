Cem Yılmaz'ın kuzeni de uyuşturucudan gözaltında
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı uyuşturucu soruşturmasında yeni ve çarpıcı bir gelişme yaşandı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 10'u yakalanırken, gözaltına alınanlar arasında ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kuzeni olan yapımcı ve oyuncu Öner Faruk Işık'ın da bulunduğu ortaya çıktı.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.
- Gözaltına alınanlar arasında Cem Yılmaz'ın kuzeni Öner Faruk Işık da bulunuyor.
- Öner Faruk Işık, Cem Yılmaz'ın şirketi CMYLMZ Fikir Sanat'ta yapımcı olarak çalışıyor.
Sanat, televizyon ve iş dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasında bu sabah yeniden düğmeye basıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kolluk kuvvetleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
İŞTE GÖZALTINA ALINAN 10 İSİM
Soruşturma dosyasında adı geçen 25 şüpheliden şu ana kadar 10'u jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli şu şekilde sıralandı:
- Sıla Gençoğlu
- İlyas Yalçıntaş
- Mehmet Fatih Aksoy
- Öner Faruk Işık
- Ateş İnce
- Şefik Ömer Dolman
- Aybüke Aldere
- Ayşe Nur Balcı
- İrem Haznedar
- Orhan Yıldız
CEM YILMAZ'IN KUZENİ ÖNER FARUK IŞIK DA GÖZALTINDA
Operasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Öner Faruk Işık, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kuzeni olarak biliniyor.
Geçmişte bir süre Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan Işık, 2007 yılından bu yana Cem Yılmaz'ın kurucusu olduğu CMYLMZ Fikir Sanat film yapım şirketi bünyesinde yapımcı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı zamanda 1998 yılından itibaren kamera karşısına geçerek çeşitli yapımlarda oyunculuk da yapan Öner Faruk Işık'ın imza attığı ve rol aldığı projelerle de tanınıyor.
Yapımcısı olduğu film ve diziler:
- Erşan Kuneri (TV Dizisi 2022)
- Cem Yılmaz: Diamond Elite Platinum Plus (TV Belgeseli 2021)
- Karakomik Filmler: 2 Arada (Sinema Filmi 2019)
- Karakomik Filmler: Kaçamak (Sinema Filmi 2019)
- Arif V 216 (Sinema Filmi 2018)
- Deli Aşk (Sinema Filmi 2017)
- Ali Baba ve 7 Cüceler (Sinema Filmi 2015)
- Pek Yakında (Sinema Filmi 2014)
- CM101MMXI Fundamentals (TV Belgeseli 2013)
- Her Şey Çok Güzel Olacak (Sinema Filmi 1998)
Rol aldığı film ve diziler:
- Arif V 216 (Sinema Filmi 2018)
- Karakomik Filmler: Deli (Hasta, Sinema Filmi 1998)
- Her Şey Çok Güzel Olacak (Tevfik, Sinema Filmi 1998)