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Cem Yılmaz, tedavi gördüğü ÇOMÜ Hastanesi'ne kontrole gelip fotoğraf paylaştı

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Cem Yılmaz, tedavi gördüğü ÇOMÜ Hastanesi'ne kontrole gelip fotoğraf paylaştı
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Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta kalp krizi geçirdikten sonra tedavi gördüğü ÇOMÜ Hastanesi'ne bugün kontrol için geldi. Hastane önünde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, Prof. Dr. Ercan Akşit ile hastanenin hesaplarını etiketledi.

KOMEDYEN Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kontrole geldi. Cem Yılmaz, hastane önünde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki yazlık evinde 29 Ağustos'ta göğüs ağrısı yaşayan komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne (ÇOMÜ) sevk edildi. Burada Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz'a el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı. Ameliyatının ardından sağlık durumu iyi olan Yılmaz, 2 gün koroner yoğun bakımda tedavi gördü. Tedavisinin ardından Cem Yılmaz, 31 Ağustos'ta taburcu edildi.

Komedyen, aynı hastaneye bugün kontrol için geldi. Yılmaz, hastane önünde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Cem Yılmaz, fotoğrafta Prof. Dr. Ercan Akşit ile üniversite hastanesinin hesaplarını da etiketledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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