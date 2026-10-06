Haberler

Cem Yılmaz'dan aile pozu! "Allah saklasın" notuyla paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cem Yılmaz'dan aile pozu! 'Allah saklasın' notuyla paylaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutan Cem Yılmaz, bu kez ailesiyle verdiği pozla gündeme geldi. Babası Arif Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz'la aynı karede buluşan ünlü komedyenin fotoğrafa düştüğü "Allah saklasın :))" notu gülümsetti.

  • Cem Yılmaz, babası Arif Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz'ın yer aldığı aile fotoğrafını paylaştı.
  • Fotoğrafta üç kuşak aile üyeleri siyah kazak ve beyaz gömleklerle benzer şekilde giyinmişti.
  • Cem Yılmaz, geçtiğimiz ağustos ayında Ayvacık'taki evinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmış, anjiyo ile balon ve stent uygulanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutan Cem Yılmaz, bu kez ailesiyle verdiği pozla dikkat çekti. Babası Arif Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz'la objektif karşısına geçen ünlü komedyen, üç kuşağın yer aldığı kareye "Allah saklasın :))" notunu düştü.

ÜÇ KUŞAK AYNI KAREDE

Cem Yılmaz, ailesiyle çekilen yeni bir fotoğrafını takipçileriyle buluşturdu. Ünlü komedyene karede babası Arif Yılmaz, ağabeyi Can Yılmaz ve oğlu Kemal Yılmaz eşlik etti.

Üç kuşağı bir araya getiren fotoğrafta aile üyelerinin siyah kazak ve beyaz gömleklerle benzer şekilde giyinmesi dikkat çekti.

"ALLAH SAKLASIN" NOTUNU DÜŞTÜ

Yılmaz, aile portresini M.C. Hammer'ın "Addams Groove" şarkısı eşliğinde yayımladı. Esprili bir göndermede bulunan ünlü komedyen, fotoğrafın üzerine "Allah saklasın :))" notunu yazdı.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Cem Yılmaz, geçtiğimiz ağustos ayında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz'a anjiyo yapılarak balon ve stent uygulanmıştı.

Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyiye gitmesiyle hastaneden taburcu edilen ünlü komedyen, yaşadığı sağlık sorununun ardından sevenlerini korkutmuştu.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Soma'da 5 işçinin öldüğü göçük soruşturmasında genel müdür dahil 9 zanlı tutuklandı

Maden faciasında 9 tutuklama! Aralarında genel müdür de var
Formula 1'in ardından İstanbul'a iki dev organizasyon daha

İki dev organizasyon daha İstanbul'a verildi
Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı

Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Şahin'in barış yemeğinde dikkat çeken kalabalık

Şahinlerden birlik yemeği: Onlarca araç, yüzlerce kişi...
Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi

A Milli Futbol Takımımız, dördüncü maçında da puanla tanışamadı

Yine hüsran! A Milli Takımımız, dördüncü maçını da kaybetti
Tutuklanan Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım

Tutuklanmasına dakikalar kala itiraf niteliğinde söylem
Montella'dan maç sonunda yine çok konuşulacak sözler

Montella'dan yine çok konuşulacak sözler
Zeytinburnu'nda surlarda erkek cesedi bulundu

Surların önünde tüyler ürperten manzara
Firma kıyafeti giyip iş makinesiyle yer altındaki 1 milyon TL'lik kabloları çaldılar

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Değeri dudak uçuklatıcı