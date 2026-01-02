Haberler

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Cem Yılmaz'ın son gösterisinde kullandığı "38 yaşında biriyle çıkınca 'Çıtır buldu' diyorlar. 38... Ölmek üzere" ifadesi, eski sevgilisi Necla Karahalil'i kızdırdı. Karahalil, ünlü komedyene göndermeli bir paylaşım yaptı.

  • Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan 'CMXXIV' gösterisinde, 38 yaşındaki biriyle çıkıldığında 'Çıtır buldu' denmesiyle ilgili espri yaptı.
  • Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Necla Karahalil, dişi kurbağaların erkeklerden kurtulmak için ölü taklidi yaptığı haberini paylaşarak, 'Kurbağa kardeş, ölü taklidin bile adamı sahneye çıkarır' dedi.

Cem Yılmaz'ın "CMXXIV" gösterisi, Netflix'te yayınlandığı ilk anda sosyal medyada gündem oldu. Gösteride kadınlarla ilgili yaptığı bir espri bazı izleyicilerin tepkisini çekerken tartışmaya eski sevgilisi de dahil oldu.

"38... ÖLMEK ÜZERE"

Gösteri sırasında yaptığı söylediği "Bir de 38 yaşında biriyle çıkınca 'Çıtır buldu' diyorlar. 38... Ölmek üzere" ifadesi, eski sevgilisi tarafından tepkiyle karşılandı.

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba göndermeNecla Karahalil

"ÖLÜ TAKLİDİN BİLE ADAMI SAHNEYE ÇIKARIR"

Cem Yılmaz'ın geçtiğimiz sene ayrıldığı 38 yaşındaki aşkı Necla Karahalil, isim vermeden göndermeli bir yanıt verdi. Karahalil, "Dişi kurbağaların "Erkeklerden kurtulmak için" ölü taklidi yaptığı belirlendi" haberini sayfasına taşıyarak, "Kurbağa kardeş, ölü taklidin bile adamı sahneye çıkarır" diyerek, Yılmaz'a göndermede bulundu.

Cem Yılmaz'ın 38 yaş esprisine eski sevgiliden bomba gönderme

Kaynak: Haberler.com / Magazin
