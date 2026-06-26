Sanat dünyası Kadir İnanır'a ağlıyor

Türk sinemasının usta oyuncusu Kadir İnanır'ın 77 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından sanat dünyası yasa boğuldu. Yıllarca aynı setleri paylaştığı oyuncular, dostları ve sevenleri peş peşe taziye mesajları yayımlarken, İnanır'ın sanata bıraktığı iz ve kişiliği bir kez daha hatırlandı.

HÜLYA KOÇYİĞİT: "GELECEK NESİLLER DE ONU HATIRLAYACAK"

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, yakın dostu Kadir İnanır'ın ardından yaptığı açıklamada, onun yalnızca başarılı bir oyuncu değil, aynı zamanda mert ve açık sözlü bir insan olduğunu vurguladı.

Koçyiğit, "Mert yüreği, açık sözlülüğü, arkadaşlarına verdiği değer... Türkiye'de çok etkili bir iz bıraktığını düşünüyorum. Gelecek nesiller de onu bu yönüyle hatırlayacak" dedi.

Birlikte yaşadıkları bir anıyı da paylaşan Koçyiğit, kayık yolculuğu sırasında İnanır'ın türkü söylemeye başladığını belirterek, "Şarkı söyleyebildiğini bilmiyordum. 'Bugüne kadar fırsat mı oldu?' demişti. Fikri neyse açık açık söyler, gerekirse tartışmaktan çekinmezdi" ifadelerini kullandı.

LEVENT İNANIR: "ÇOK DİRENDİ AMA YORGUN DÜŞTÜ"

Dayısı Kadir İnanır'ın vefat haberini, annesi Altun Arıca'yı toprağa verdikten sadece üç gün sonra alan oyuncu Levent İnanır da duygularını canlı yayında paylaştı.

"Çok direndi, doktorlar gerekli her şeyi yaptılar ama buraya kadarmış. Son yıllarda ağır şeyler yaşadı. Çok direndi ama yorgun düştü. Ülkemizin başı sağ olsun. Üç gün önce annemi kaybettik. Taziyede bile kalamadım, dayımın yanına geldim. Ama hayat böyle ne yazık ki..." sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

CEM YILMAZ: "SİNEMAMIZIN DEVİ"

Komedyen Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından Kadir İnanır'ın fotoğrafını paylaşarak, "Kıymetli büyüğümüz, sinemamızın devi Kadir İnanır abimizin mekanı cennet olsun. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Gönüllerde yaşayacak, unutulmayacaktır." mesajını yayımladı.

BEHZAT UYGUR: "EFSANELER ÖLMEZ"

Tiyatro sanatçısı Behzat Uygur ise paylaşımında, "Efsaneler ölmez... Kadir İnanır, filmleriyle, duruşuyla ve unutulmaz karakterleriyle daima yaşamaya devam edecek. Mekânın cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

MESUT YAR: "BUGÜN AYAKTAYSAM KADİR ABİ SAYESİNDEDİR"

Gazeteci ve televizyoncu Mesut Yar, yaklaşık 20 yıllık dostluğunu anlatarak duygusal bir mesaj paylaştı.

Yar, "Kadir abi bana kimsenin sahip çıkmadığı dönemlerde sahip çıktı. Hastalığımdan sonra doktorumu buldu, tedavi olmam için beni ikna etti. Bugün ayaktaysam Kadir abi sayesindedir. Nur içinde yatsın." dedi.

PERİHAN SAVAŞ: "ÇOK NAİF VE İYİ YÜREKLİYDİ"

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Perihan Savaş ise Kadir İnanır'ı "çok naif ve iyi yürekli" sözleriyle anlattı.

Savaş, zaman zaman sette tartıştıklarını ancak dostluklarının hiç bozulmadığını belirterek, "Kadir'i çok severim. Karadeniz'in verdiği o deli dolu ruh bazen onda kendini gösterirdi ama kalbi çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

AJDA PEKKAN: "ÇOK ÖZEL BİR YERİNİZ OLACAK"

Süperstar Ajda Pekkan da yayımladığı taziye mesajında, "Büyük bir değeri daha kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Sinemamıza kattığınız unutulmaz eserler, zarafetiniz ve bıraktığınız iz daima yaşayacak. Anılarımızda ve kalbimizde her zaman çok özel bir yeriniz olacak." ifadelerine yer verdi.

NEBAHAT ÇEHRE: "BİR DÖNEMİ DE ALIP GİTTİ"

Nebahat Çehre ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı vedalar sadece bir insanı değil, bir dönemi de alıp götürür. Birlikte paylaştığımız yıllar, aynı karelere sığan anılar ve geride bıraktığın izler hiç silinmeyecek. Seni daima sevgiyle ve özlemle hatırlayacağız. Işıklar içinde uyu." sözleriyle usta oyuncuya veda etti.

Kadir İnanır'ın vefatı, yalnızca ailesini ve yakın çevresini değil, Türk sinemasına gönül veren milyonlarca kişiyi de yasa boğarken, sanat dünyasının peş peşe yayımladığı mesajlar usta oyuncunun geride bıraktığı derin izleri bir kez daha gözler önüne serdi.