Çanakkale’de rahatsızlanan Cem Yılmaz anjiyoya alındı
ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, anjiyoya alındı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, anjiyoya alındı.
Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı yaşayan ünlü komedyen Cem Yılmaz, çağrılan ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlü sanatçı, biradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Ünlü komedyen, burada anjiyoya alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı