Cem Yılmaz'ın sağlık durumu iyi

(İSTANBUL) - Can Yılmaz, Çanakkale'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kardeşi Cem Yılmaz'ın kalp spazmı geçirdiğini, gerekli müdahalenin zaman kaybedilmeden yapıldığını ve tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde göğüs ağrısı şikayetiyle rahatsızlanmasının ardından önce Ayvacık Devlet Hastanesi'ne, buradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Anjiyo yapılan Yılmaz, işlemin ardından koroner yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, kardeşinin sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cem Yılmaz'ın durumu iyi. Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dua eden ve iyi dileklerini gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA