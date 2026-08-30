Haberler

Cem Yılmaz'ın sağlık durumu iyi

Cem Yılmaz'ın sağlık durumu iyi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'deki evinde göğüs ağrısı şikayetiyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp spazmı geçirdiği belirlenen Yılmaz'a başarılı bir anjiyo yapıldı. Ağabeyi Can Yılmaz, kardeşinin durumunun iyi olduğunu, tedavisinin başarıyla tamamlandığını ve doktor kontrolünde dinlendiğini açıkladı.

(İSTANBUL) - Can Yılmaz, Çanakkale'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kardeşi Cem Yılmaz'ın kalp spazmı geçirdiğini, gerekli müdahalenin zaman kaybedilmeden yapıldığını ve tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde göğüs ağrısı şikayetiyle rahatsızlanmasının ardından önce Ayvacık Devlet Hastanesi'ne, buradan da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Anjiyo yapılan Yılmaz, işlemin ardından koroner yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, kardeşinin sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cem Yılmaz'ın durumu iyi. Geçirdiği kalp spazmının ardından gerekli müdahale vakit kaybetmeden yapıldı ve tedavi süreci başarıyla tamamlandı. Kendisi şu anda doktorlarının kontrolünde dinleniyor. Bu süreçte arayan, mesaj atan, dua eden ve iyi dileklerini gönderen herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA
Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı

Melih Gökçek hakkında resen soruşturma başlatıldı
Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama: Kendimi Türk adaletine teslim ediyorum

Hakkında soruşturma başlatılan Gökçek'ten ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muğlaspor'dan 1. Lig'de tarihi galibiyet

1. Lig'de tarihi galibiyet!
Tutuklanan Tolga Akış hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı

Hem kendi kazancını hem de Manifest üyelerinin gelirini açıkladı
Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar

Transfere 400 milyon Euro harcamak bile yetmedi! Yine hezimeti yaşadılar
Macaristan’da küçük uçak kaçıran şüpheli, nükleer santral üzerindeki bölgeye girdi

Uçağı çaldı, nükleer santrale doğru uçtu! Savaş uçakları peşine düştü
Galatasaray-Göztepe maçının sonunda büyük sürpriz

Maç sonunda büyük sürpriz! Görenler sevinçten çığlığı bastı
Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu evlilik için ilk adımı attı

Ünlü çift nişanlandı: Evlilik yolunda ilk adımı attılar
4 şutta 2 gol! Rizespor'dan Gaziantep'te kritik galibiyet

4 şut çekip 2 gol attılar ve kazandılar! Süper Lig'de ilginç maç