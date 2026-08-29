Haberler

Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı, anjiyo yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Göğüs ağrısı şikayetiyle önce Ayvacık Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde anjiyo işlemine alındı.

Komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki evinde rahatsızlanan Yılmaz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Bunun üzerine sağlık ekipleri, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Yılmaz'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.

Buradan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilen Yılmaz'ın burada Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından anjiyo işlemine alındığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

Cem Yılmaz'dan korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy ile 18 milyon dolarlık tahliye pazarlığında, avukat ve 3 şüpheli için tutuklama istemi

Mehmet Akif Ersoy'a beraat vaat eden şüpheliler hakkında yeni karar

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi fikstürü belli oldu

İşte Trabzonspor'un Avrupa'daki maç takvimi
Fenerbahçe, Amrabat'ın sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Sözleşmesi feshedildi
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden beklenmedik mağlubiyet

Kendi sahasında kabusu yaşadı
Muğlaspor'dan 1. Lig'de tarihi galibiyet

1. Lig'de tarihi galibiyet!
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Büyükelçiyi, Dışişleri'ne çağırdık! Bu saldırının izahı isteniyor
Konyaspor'dan üst üste 6. mağlubiyet

Süper Lig'de üst üste 6. kez kaybettiler! Gidişatları hiç iyi değil