1926 yılına ait olduğu söylenen bir arşiv görüntüsünde yer alan ve Fas Sultanı Moulay Youssef’in Paris’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında kaydedildiği belirtilen bir kişinin, ünlü komedyen Cem Yılmaz’a benzemesi dikkat çekti. Peki, Cem Yılmaz'a benzeyen Fas Prensi kimdir? Fas Sultanı Moulay Youssef kimdir? Detaylar...

CEM YILMAZ’A BENZEYEN FAS PRENSİ KİMDİR?

Siyah-beyaz karelerde geleneksel kıyafetleriyle görülen bu kişinin yüz hatları, mimikleri ve genel ifadesi birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından Cem Yılmaz’a benzetildi. Görüntüler kısa sürede viral olurken, konu esprili yorumlarla geniş kitlelere ulaştı.

Paylaşımların yayılmasıyla birlikte Cem Yılmaz’ın da konuya mizahi bir şekilde yaklaştığı görülürken, “Fas prensi değilim sadece tören için 2 saatliğine oradaydım :) Bunlar oluyor, yapılıyor ;)” ifadeleri sosyal medyada yer aldı.

FAS SULTANI MOULAY YOUSSEF KİMDİR?

Fas tarihinin önemli dönemlerinden birinde hüküm süren Moulay Youssef (Mevlay Yusuf), 1881 yılında Meknes’te dünyaya gelmiştir. 1912 ile 1927 yılları arasında Fas Sultanı olarak görev yapmıştır.

Alevi Hanedanı’na mensup olan Moulay Youssef, Sultan I. Hasan’ın oğlu ve kendisinden önceki Sultan Abdülhafid’in kardeşidir. Hükümdarlık dönemi, Fas’ın 1912 yılında imzalanan Fez Antlaşması sonrası Fransız himayesi altına girdiği döneme denk gelmektedir.

Tahta çıktığında Fransız sömürge yönetimi ile iş birliği yapmak durumunda kalan Moulay Youssef, aynı zamanda iç karışıklıklarla da mücadele etmiştir. Döneminde özellikle Rif bölgesindeki Abdülkerim Hattabi liderliğinde gelişen direniş hareketleri önemli olaylar arasında yer almıştır.

Fransız yönetimiyle yakın bir çalışma ilişkisi yürüten Sultan Moulay Youssef, başkentin Fez’den Rabat’a taşınmasına da öncülük etmiştir. 17 Kasım 1927 tarihinde hayatını kaybetmiş, ardından yerine oğlu V. Muhammed tahta geçmiştir.