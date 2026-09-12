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Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu

Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu Haber Videosunu İzle
Bastonla görüntülenen Cem Yılmaz'ın koleksiyonu
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Geçirdiği kalp krizi sonucu anjiyo olan sağlığına kavuştuktan haftalar sonra ilk kez bir davette görüntülenen ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın bastonla yürümesi dikkat çekti. Yılmaz, bugün ise baston koleksiyonunu paylaştı. Yılmaz paylaşımına, "Bastonla yürüyor! Allah Allah! Baston derken?" notunu düştü.

Geçirdiği ani kalp krizinin ardından başarılı bir anjiyo operasyonu atlatan Cem Yılmaz, tedavi ve dinlenme sürecini geride bırakarak yeniden kamuoyu karşısına çıktı.

BASTONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Taburcu edildikten haftalar sonra katıldığı özel bir davette objektiflere takılan ünlü usta, alanda yürürken baston desteği almasıyla tüm bakışları üzerine topladı.

"BASTONLA YÜRÜYOR, ALLAH ALLAH"

Bastonlu görüntülerinin basına yansıması üzerine hareket geçen Cem Yılmaz, oluşan merakı cevapsız bırakmadı. Evindeki geniş baston koleksiyonunu kayda alarak takipçileriyle paylaşan ünlü komedyen, videoya "Bastonla yürüyor! Allah Allah! Baston derken?" notunu ekleyip hakkındaki haberlere kendine has esprili yaklaşımıyla yanıt verdi.  

Kaynak: Haberler.com
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