Nurgül Yeşilçay'ın baston göndermesine Cem Yılmaz'dan yanıt

Nurgül Yeşilçay'ın kadın oyunculara yönelik yaş ayrımcılığı eleştirisi, Cem Yılmaz'ın geçmişte yaptığı bir espriyi yeniden hatırlattı. Açıklamaların ardından gözler ünlü komedyene çevrilirken Yılmaz, kendisine yöneltilen soruya yanıt verdi.

NURGÜL YEŞİLÇAY'IN SÖZLERİ CEM YILMAZ'A GÖNDERME Mİ?

İkinci Bahar ve Asmalı Konak gibi unutulmaz yapımlarla tanınan Nurgül Yeşilçay, oyunculuk sektöründeki yaş ayrımcılığına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Kadın oyuncuların belirli bir yaştan sonra romantik hikayelerde daha az yer bulmasını eleştiren Yeşilçay, erkek oyuncuların ise ilerleyen yaşlarına rağmen başrol ve romantik karakterlerle izleyici karşısına çıkmaya devam ettiğini anlattı. Ünlü oyuncu, özellikle ileri yaştaki erkek oyuncuların kendilerinden çok daha genç kadınlarla partner yapılmasına karşı çıktı. Bunun seyircinin beklentisinden ziyade yapımcıların tercihlerinden kaynaklandığını savundu. Ancak Yeşilçay'ın açıklamasındaki bir bölüm, eleştirinin Cem Yılmaz'a yönelik olduğu yorumlarını beraberinde getirdi.

"BİR AYAĞI ÇUKURDA DEYİP SONRA BASTONLA YÜRÜMELER"

Kadınların yaşı üzerinden yapılan değerlendirmelere tepki gösteren Nurgül Yeşilçay, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bir ayağı çukurda deyip sonra bastonla yürümeler falan. Ne yapıyorsunuz ya?" Yeşilçay'ın bu sözlerinde herhangi bir isim geçmemesine rağmen, açıklama Cem Yılmaz'ın daha önce yaptığı yaş esprisiyle ilişkilendirildi. Ünlü komedyen, bir gösterisinde 38 yaşındaki bir kadınla birlikte olduğunda kendisi için "çıtır buldu" denmesini konu alan bir espri yapmıştı. Yılmaz'ın aynı espri sırasında kadının yaşına ilişkin "ölmek üzere" ifadesini kullanması eleştirilere neden olmuştu. Komedyenin daha sonra bastonla görüntülenmesi de Yeşilçay'ın sözlerinin Cem Yılmaz'a yönelik olduğu yorumlarını güçlendirdi.

CEM YILMAZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Nurgül Yeşilçay'ın açıklamalarının ardından konu bu kez doğrudan Cem Yılmaz'a soruldu. Ünlü komedyen, kendisine yöneltilen soruya yanıt verirken öncelikle baston kullanmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Yılmaz, "Bastonum 90'lardan beri konuşuluyor." diyerek baston meselesinin yeni olmadığını vurguladı. Ardından Nurgül Yeşilçay'ın sözlerine değinen komedyen, meslektaşına karşı olumsuz bir düşüncesinin bulunmadığını belirtti.

"NURGÜL'Ü ÇOK SEVERİM"

Cem Yılmaz'ın yanıtında en dikkat çekici bölüm, Nurgül Yeşilçay hakkında kullandığı ifadeler oldu. Ünlü komedyen, Yeşilçay'ın sözlerine karşılık sert bir açıklama yapmak yerine meslektaşına duyduğu sevgiyi dile getirdi. Yılmaz, "Nurgül'ü çok severim, hiç onunla ilgili kötü bir şey düşünmem. Esprili insanları severim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com