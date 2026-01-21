Cem Yılmaz kimdir? Cem Yılmaz kaç yaşında, nereli, eski sevgilileri kimler?

Cem Yılmaz son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri. Peki, Türkiye'nin ünlü komedyeni, sinema oyuncusu ve yönetmeni hakkında neler biliyoruz? İstanbul'da doğup büyüyen Yılmaz'ın kariyeri nasıl şekillendi, stand-up gösterilerinden sinema filmlerine uzanan bu yolculukta hangi sürprizler yaşandı? Mizah anlayışı ve sahnedeki performanslarıyla milyonları peşinden sürükleyen Cem Yılmaz'ın özel hayatı, unutulmaz sahne anıları ve sinema dünyasındaki kritik dönemeçleri merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

CEM YILMAZ KİMDİR?

Cem Yılmaz, Türkiye'nin en ünlü komedyen, sinema oyuncusu, yönetmen ve karikatüristlerinden biridir. Mizah dünyasında kendine özgü tarzıyla öne çıkan Yılmaz, stand-up gösterileri, sinema filmleri ve televizyon çalışmalarıyla geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır. Kariyerine karikatürist olarak başlamış, ardından sahneye çıkarak stand-up gösterileriyle dikkat çekmiş, sinema ve reklam dünyasında da adından söz ettirmiştir.

Kendi fikir ve sanat şirketi olan CMYLMZ Fikir Sanat ile yapımcı, yönetmen, senarist ve oyuncu olarak birçok projeye imza atmıştır.

CEM YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

CEM YILMAZ NERELİ?

Cem Yılmaz, İstanbul'un Kocamustafapaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen ailesi Sivaslıdır.

CEM YILMAZ'IN KARİYERİ

Cem Yılmaz, kariyerine karikatürist olarak Leman Dergisi'nde başlamış ve ardından stand-up gösterileri ile tanınmıştır. İlk sinema deneyimini 1998'de "Her Şey Çok Güzel Olacak" filmiyle yaşamış, sonrasında G.O.R.A, A.R.O.G, Hokkabaz, Pek Yakında, Ali Baba ve Yedi Cüceler, Arif ile 216 gibi pek çok yapımda hem oyuncu hem senarist olarak yer almıştır.

2007 yılında CMYLMZ Fikir Sanat şirketini kurarak, sinema, televizyon ve sahne projelerinde yapımcı ve yönetmen olarak da görev almaya başlamıştır. Stand-up gösterileri arasında CMYLMZ, CM101MMXI FUNDAMENTALS gibi gösteriler öne çıkar. Ayrıca reklam ve seslendirme projelerinde de yer almış, radyo spotlarıyla Kristal Elma ödülleri kazanmıştır.

Cem Yılmaz, kariyeri boyunca mizah, sinema ve televizyonun farklı alanlarında adından söz ettirmiş, Türkiye'nin en tanınmış ve çok yönlü sanatçılarından biri olmuştur.