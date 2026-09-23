Cem Yılmaz oto sanayide ortaya çıktı, paylaşımı güldürdü

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Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavisinin ardından taburcu edilen Cem Yılmaz, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti. Doktorlarının stresli ortamlardan uzak durması yönündeki tavsiyesine gönderme yapan ünlü komedyen, oto sanayide verdiği pozu “Stressiz işe girdim” notuyla paylaştı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda Çanakkale’deki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmış ve burada anjiyo olmuştu. Tedavisinin ardından taburcu edilen Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklarken sigarayı da bıraktığını duyurmuştu.

Sağlık sürecinin ardından sosyal medya paylaşımlarına devam eden 53 yaşındaki komedyen, bu kez doktorlarının “stresten uzak dur” tavsiyesini mizah konusu yaptı.

SANAYİDE “STRESSİZ” MESAİ

Bir oto tamirhanesinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, kareye “Stressiz işe girdim” notunu düştü.

Yılmaz’ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekerken, komedyenin sağlık durumunun iyi olduğuna yönelik esprili mesajı da dikkat çekti.

BASTON AÇIKLAMASIYLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Cem Yılmaz, sağlık sorunlarının ardından bir etkinlikte bastonla görüntülenmesi üzerine de hayranlarını endişelendirmişti.

Ünlü komedyen daha sonra baston kullanımıyla ilgili yaptığı açıklamada, bunları bir aksesuar olarak kullandığını ve bastonlardan oluşan bir koleksiyonu bulunduğunu belirtmişti.