Cem Yılmaz'ın sevgilisi var mı? Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi kimdir, ne açıklama yaptı?

Cem Yılmaz, son günlerde magazin gündeminde özel hayatıyla konuşuluyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar, ünlü komedyenin yeni bir ilişki yaşayıp yaşamadığını merak konusu haline getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CEM YILMAZ'IN YENİ SEVGİLİSİ Mİ VAR?

Son dönemde sosyal medyada ve magazin gündeminde konuşulan iddialara göre Cem Yılmaz, uzun süredir aşk hayatıyla ilgili sessizliğini korurken yeni bir ilişki yaşadığı yorumları ortaya çıktı. Madrid Havalimanı'nda el ele görüldüğü öne sürülen bir fotoğraf, bu iddiaları tetikledi ve kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

CEM YILMAZ'IN YENİ SEVGİLİSİ KİMDİR?

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve yorumlara göre Cem Yılmaz'ın yanında görülen kişi, 2022 yılında Netflix dizisi Erşan Kuneride birlikte çalıştığı genç oyuncu Rüya Demirbulut olabilir. İkilinin 14 Şubat'ta yeniden sosyal medyada birbirlerini takipleşmeye başlaması, bu iddiaları güçlendirdi.

RÜYA DEMİRBULUT KİMDİR?

Rüya Helin Demirbulut, 1995 doğumlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Demirbulut, sahne kariyerine 2015 yılında Lysistrara Düşleri adlı tiyatro oyunu ile adım attı. 2022 yılından itibaren Taxim oyununda rol almaktadır. Televizyon kariyerine ise 2019'da TRT 1'de yayınlanan Tek Yürek dizisi ile başladı ve son olarak Netflix yapımı Erşan Kuneri dizisinde yer aldı.

RÜYA DEMİRBULUT KAÇ YAŞINDA?

1995 doğumlu olan Rüya Demirbulut, 2026 yılı itibarıyla 31 yaşındadır.

RÜYA DEMİRBULUT NERELİ?

Rüya Demirbulut İstanbul doğumludur ve aslen Karslıdır.

RÜYA DEMİRBULUT'UN KARİYERİ

Rüya Demirbulut, tiyatro, dizi ve sinema alanında aktif olarak çalışmaktadır. Sahne kariyerine 2015 yılında Lysistrara Düşleri ile başlayan oyuncu, 2022'den bu yana Taxim oyununda sahne almaktadır.

Televizyondaki ilk deneyimini 2019'da Tek Yürek dizisi ile yaşayan Demirbulut, ardından Netflix dizisi Erşan Kuneri, TV dizisi Ego / Erkeğe Güven Olmaz (Elif, 2023) ve kısa film Crystal gibi projelerde rol aldı. Oyuncu, yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.