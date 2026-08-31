Cem Yılmaz'ın kalp krizi sonrası herkes bu detaya takıldı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçirdiği kalp krizinin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Anjiyo operasyonu geçiren Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken, Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu'nun yaptığı paylaşım dikkat çekti.

KULAK MEMESİNDEKİ ÇİZGİYE DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Kaan Yılancıoğlu, Cem Yılmaz'ın kulak memesindeki belirgin çizgiye işaret ederek tıp literatüründe "Frank işareti" olarak bilinen bulgu hakkında bilgi verdi.

Kulak memesinde görülen dikey çizginin "Frank işareti" olarak adlandırıldığını belirten Yılancıoğlu, "Bu bulgu ilk kez 1970'lerde koroner arter hastalığıyla ilişkilendirildi ve o zamandan beri birçok gözlemsel çalışmada ateroskleroz, koroner arter hastalığı ve kardiyovasküler riskle ilişkisi araştırıldı" dedi.

YAŞLA BİRLİKTE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Frank işareti bulunan kişilerde koroner arter hastalığının daha sık görülebileceğini gösteren meta-analizler bulunduğunu aktaran Yılancıoğlu, bunun olası nedenleri arasında damar yaşlanması, mikrovasküler değişiklikler ve elastik doku kaybının yer aldığını ifade etti.

"TEK BAŞINA KALP HASTALIĞI TANISI KOYDURMAZ"

Kulak memesindeki çizginin tek başına hastalık belirtisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini özellikle vurgulayan Yılancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Frank işareti tek başına kalp hastalığı tanısı koydurmaz. Yaşla birlikte daha sık görülür ve sağlıklı kişilerde de bulunabilir. Yani kulağınızda bu çizginin olması 'kalp hastasısınız' anlamına gelmez; fakat özellikle sigara, hipertansiyon, yüksek LDL, diyabet veya aile öyküsü gibi başka risk faktörleri de varsa, kardiyovasküler riskinizi değerlendirmek için küçük bir hatırlatıcı olabilir."