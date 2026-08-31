Haberler

Cem Yılmaz anjiyonun ardından taburcu edildi

Cem Yılmaz anjiyonun ardından taburcu edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde evinde göğüs ağrısı yaşayan komedyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz'a anjiyo yapıldı. Kalp krizi takibi ve tetkiklerin ardından ünlü komedyen akşam saatlerinde taburcu edildi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle ambulansla kaldırıldığı hastanede anjiyo yapılan komedyen Cem Yılmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ayvacık ilçesindeki evinde geçen 29 Ağustos'ta göğüs ağrısı yaşayan komedyen Cem Yılmaz, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçı, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Anjiyo yapılan Yılmaz, koroner yoğun bakımda tedaviye alındı. Kalp krizi takibi tamamlandıktan sonra gerekli tetkiklerin ardından ünlü komedyen saat 19.30 sıralarında taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Tırın altında böyle yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor

G.Saray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
Eyyüp Kadir İnan'dan balıkçılara destek: Siz yeter ki üretin, engelleri aşarız

Eyyüp Kadir İnan'dan İzmirli balıkçılara destek: Siz yeter ki üretin
Leroy Sane için büyük iddia

Leroy Sane için büyük iddia! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Yusuf Akçiçek yeniden Galatasaraylı oluyor

Artık o da Galatasaraylı!
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
4 maçta 0 çeken takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı

4 maçta 0 çeken efsane takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler