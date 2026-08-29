Bakan Memişoğlu'ndan Cem Yılmaz için sağlık durumu açıklaması
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık sonrası gerekli tıbbi müdahalelerin yapıldığını, genel durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin koroner yoğun bakımda devam ettiğini duyurdu. Bakan, ünlü komedyene geçmiş olsun dileklerini ileterek en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti.
BAKAN MEMİŞOĞLU: GENEL DURUMU İYİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Cem Yılmaz'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gerekli tıbbi müdahaleler gerçekleştirilmiştir. Genel durumu iyi olup tedavisi ve takibi koroner yoğun bakımda devam etmektedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı