Necla Karahalil, son yıllarda hem magazin dünyasında hem de sağlıklı yaşam alanında adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Cem Yılmaz ile yaşadığı ilişkiyle kamuoyunun dikkatini çeken Karahalil, aslında bu ilginin çok ötesinde; tasarım, spor ve dijital içerik üretimi gibi farklı alanlarda istikrarlı bir kariyer inşa etmiş bir isim. Peki, Necla Karahalil kimdir? Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Necla Karahalil kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

CEM YILMAZ'IN ESKİ SEVGİLİSİ NECLA KARAHALİL KİMDİR?

Türkiye'de magazin ve lifestyle odaklı aramaların son yıllarda yoğunlaştığı isimlerden biri olan Necla Karahalil, yalnızca özel hayatıyla değil; üretken kariyeri, sporcu kimliği ve dijital dünyadaki aktif duruşuyla da dikkat çekiyor. Özellikle Cem Yılmaz ile yaşadığı ilişki sonrasında kamuoyunun radarına giren Karahalil, aslında uzun yıllardır tasarım ve sağlıklı yaşam alanlarında kendine ait bir yol haritası oluşturan çok yönlü bir isim.

1987 yılının Ağustos ayında Tekirdağ'da dünyaya gelen Necla Karahalil, çocukluk ve gençlik yıllarını bu şehirde geçirdi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Tekirdağ'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nü tercih etti. Akademik hayatı boyunca estetik bakış açısını geliştiren Karahalil, mezuniyet sonrası bu birikimini farklı disiplinlerle birleştirmeyi başardı.

Grafik tasarımı tekstil ile harmanlayarak hazırladığı koleksiyonlar, onun yaratıcı yönünü öne çıkaran ilk profesyonel adımlar arasında yer aldı. İstanbul'da uzun yıllar süren yoğun çalışma temposu, Necla Karahalil'in hem tasarım dünyasında hem de bireysel gelişim alanlarında kendini yeniden keşfetmesine zemin hazırladı.

NECLA KARAHALİL KAÇ YAŞINDA?

Necla Karahalil, 1987 Ağustos doğumludur. Bu bilgi doğrultusunda 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır. -

NECLA KARAHALİL NERELİ?

Necla Karahalil, Tekirdağ doğumludur ve aslen de Tekirdağlıdır. Eğitim hayatının tamamını bu şehirde geçiren Karahalil, uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra köklerine dönme kararı almıştır.

NECLA KARAHALİL NE İŞ YAPIYOR?

Necla Karahalil, çok yönlü bir kariyer profiline sahiptir. Üniversite eğitimini Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde tamamladıktan sonra, yaratıcılığını moda dünyasına taşıyarak tekstil ve tasarım odaklı koleksiyonlar hazırlamıştır. Bu alanda uzun yıllar boyunca İstanbul'da aktif olarak çalışmıştır.

Zamanla yaşam tarzında değişiklik yapmaya karar veren Karahalil, üniversite yıllarında tanıştığı pilatesi profesyonel bir alana dönüştürmüştür. Pilatesle olan bağını derinleştirmek adına uzun süre bireysel araştırmalar yapan Necla Karahalil, işin temelini doğru öğrenebilmek için Koray Yağmur'dan eğitimler almıştır.