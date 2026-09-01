Cem Yılmaz taburcu oldu, ailesiyle ilk fotoğrafını paylaştı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde 29 Ağustos günü kalp krizi geçiren komedyen Cem Yılmaz, dün akşam saatlerinde taburcu olduktan sonra ailesiyle ilk fotoğrafını paylaştı.

Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesi Paşaköy köyündeki yazlık evinde 3 gün önce kalp krizi geçirdi. Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle kendi imkanlarıyla Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen Cem Yılmaz'ın çekilen EKG sonrası kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Yılmaz'a ilk müdahale Acil Servis Pratisyen Hekimi Dr. Erdoğan Karataş ve Dr. Edanur Canpolat tarafından gerçekleştirildi. Cem Yılmaz, kan sulandırıcı ilaç ve müdahalenin ardından ambulans ile ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi. Burada Yılmaz'a, Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı. Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini doldurmasının ardından dün akşam saat 19.30 sıralarında taburcu oldu.

Cem Yılmaz ailesiyle bir araya geldi

Komedyen Cem Yılmaz, annesi, babası, ağabeyi ve kız kardeşi ile yer aldığı fotoğrafı 'kalp' emojisi ile sosyal medya hesabından paylaştı. Yılmaz'ın hastane sonrası ailesi ile paylaştığı samimi fotoğraf sevenlerini mutlu etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı