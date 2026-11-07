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Çankırı Bayramören'de sıcaklık eksiye düşünce Göynükören'de kar başladı

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Çankırı Bayramören'de sıcaklık eksiye düşünce Göynükören'de kar başladı Haber Videosunu İzle
Çankırı Bayramören'de sıcaklık eksiye düşünce Göynükören'de kar başladı
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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle kar yağışı başladı. Bin 850 metre rakımlı Göynükören Yaylası'nda etkili olan yağışla yüksek kesimler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı; bölgede yağışın ara ara devam etmesi bekleniyor.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesiyle kar yağışı etkili olmaya başladı.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle kar yağışı başladı. bin 850 metre rakımlı Göynükören Yaylası'nda etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede yağışın ara ara devam etmesi bekleniyor.

Karın heryeri beyaza bürüdüğünü ifade eden Alattin Kaya, "Şu an Çankırı'nın Göynükören köyündeyiz burada çok etkili bir kar yağışı oluyor hava şu anda -2 derece civarında kar her yeri doldurmuş durumda çok güzel bir görüntü oluşturmuş çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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