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40 yılda bir yaşanacak garip olay! Duyanlar kulaklarına inanamadı

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40 yılda bir yaşanacak garip olay! Duyanlar kulaklarına inanamadı Haber Videosunu İzle
40 yılda bir yaşanacak garip olay! Duyanlar kulaklarına inanamadı
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Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde oynanan Çankırı FK-Eskişehir Demir maçında çok ilginç bir olay yaşandı. Çankırı FK'de forma giyen bir futbolcunun forması çalındı. Oyuncuyu oyuna sokmak isteyen takım, uzun süre forma aramak zorunda kaldı.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) oynanan Çankırı FK - Eskişehir Demir karşılaşması, Türk futbol tarihinde eşine az rastlanır bir olaya sahne oldu. 

OYUNA GİRECEK OYUNCUNUN FORMASI BULUNAMADI

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna müdahale etmek isteyen Çankırı FK teknik heyeti, yedek kulübesindeki bir futbolcusunu sahaya sürmeye hazırlandı. Ancak ısınmasını tamamlayıp oyuna girmek için hazırlık yapan futbolcunun maç formasının yerinde olmadığı fark edildi. Yedek kulübesi ve soyunma odası çevresinde yapılan incelemelerde formanın çalındığı ortaya çıktı.

''FORMAYI ÇALMIŞLAR''

Kulüpte sorumlu olan bir görevli, taraftarlarla yaşadığı diyalog esnasında oyuncunun formasını çalındığını, ''Ya adamı oyuna sokacağız, formayı çalmışlar.'' sözleriyle anlattı.

TRİBÜNDEKİLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Tribündeki taraftarları şaşkına çeviren bu ilginç olay, karşılaşmanın önüne geçerek amatör futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızerdelci@hotmail.com:

bunun neresi çok ilginç? kim kulaklarına inanamadı? bunun haber değeri dahi yok, eften püften işleri bişey olmuş gibi süslü kelimelerle önem ve değer katmaya çalışman haber sıkıntısı çektiğini çok belli ediyor

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