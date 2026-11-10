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Çankırı Çerkeş'te kar nedeniyle yaz lastikli onlarca araç mahsur kaldı, kaza da oldu

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Çankırı Çerkeş'te kar nedeniyle yaz lastikli onlarca araç mahsur kaldı, kaza da oldu
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan yoğun kar, Işık Dağı mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yaz lastiğiyle yola çıkan onlarca otomobil yolda mahsur kalırken birçok araç kaza yaptı, kış lastiği takmayan sürücüler zor anlar yaşadı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle yaz lastiği ile yola çıkan onlarca otomobil yolda mahsur kalırken bazı araçlarda kaza yaptı.

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Çerkeş ilçesinde yağan kar, Işık Dağı mevkiinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kar sebebiyle birçok araç kaza yaparken, kış lastiği takmayan otomobil sürücüleri yolda mahsur zor anlar yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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