Ceyda Bölünmez Çankırı kimdir? Akademisyenin hedef aldığı AK Parti milletvekili nereli?

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Ceyda Bölünmez Çankırı, Ak Parti'nin İzmir milletvekili. Adı 15 Kasım 2026'da, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün X hesabından onu hedef alan bir paylaşımıyla gündeme geldi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaşımı "ünvanlı faşizm" diye niteledi ve kınadı. Çelik'e göre ifadeler Mardinli kadınları, milletvekilini ve midye satarak geçimini sağlayan insanları aşağılıyordu; parti hukuki yola başvuracaktı. Gürüz ardından özür diledi. Tartışma bununla bitmedi: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımın halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek re'sen soruşturma başlattı.

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI KİMDİR?

Ceyda Bölünmez Çankırı, iş dünyasından siyasete geçti. 1999'da çalışmaya başlayan Çankırı, milletvekili seçildiği 2015 yılına kadar kendi şirketlerinde akaryakıt ve lojistik sektörlerinde yöneticilik yaptı.

Partinin genel merkezinde Yerel Yönetimler, Sosyal Politikalar ve İnsan Hakları başkan yardımcılıklarını yürüttü. TBMM'de idare amirliğine getirildiğinde, Cumhuriyet tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın milletvekili oldu; 2024 yerel seçimlerinde ise AK Parti onu İzmir'in Konak ilçesinde belediye başkan adayı gösterdi.

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI NERENİN MİLLETVEKİLİ?

Ceyda Bölünmez Çankırı İzmir milletvekili. Meclis'e ilk kez 1 Kasım 2015 seçiminde 26. dönem AK Parti Mardin milletvekili olarak girdi, 24 Haziran 2018'de ise İzmir listesinden seçildi. 2023'te de yine İzmir'den Meclis'e girdi.

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI NERELİ?

Ceyda Bölünmez Çankırı aslen Mardinli. Ankara'da doğup büyüdü, okul yıllarının tamamı da bu şehirde geçti. Siyasete ise ailesinin memleketi Mardin'den, 2015'te milletvekili seçilerek adım attı.

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI KAÇ YAŞINDA?

Ceyda Bölünmez Çankırı 48 yaşında. 5 Eylül 1978'de Ankara'da doğdu.

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI NE MEZUNU?

Ceyda Bölünmez Çankırı, Başkent Üniversitesi mezunu. Üniversitenin ardından iş hayatına atıldı ve siyasete girene kadar yaklaşık 16 yıl özel sektörde çalıştı.

CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI EVLİ Mİ?

Ceyda Bölünmez Çankırı evli ve iki çocuk annesi. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Aysun.