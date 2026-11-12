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Çankırı Bayramören Göynükören'de tek başına yaşayan 71 yaşındaki kişi ölü bulundu

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Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Göynükören köyünde tek başına yaşayan 71 yaşındaki kişi, bir süredir haber alamayan yakınlarının jandarmaya bildirmesi üzerine evinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 71 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

İlçeye bağlı Göynükören köyünde tek başına yaşayan Ömer Esen'den (71) bir süredir haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Ekiplerce evde yapılan incelemede Esen, hareketsiz halde bulundu.

Hayatını kaybettiği belirlenen Esen'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA
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