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AFAD verilerine göre Çankırı Merkez'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.10'da merkez üssü Çankırı'nın Merkez ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,9 kilometre derinliğindeki deprem, Çankırı ve ilçelerinde hissedildi.

Çankırı'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 18.10'da merkez üssü Çankırı'nın Merkez ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6,9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çankırı ve ilçelerinde hissedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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