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Çankırı Akören'de kurt saldırısında 20 küçükbaş telef oldu, 9 hayvan yaralandı

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Çankırı Akören'de kurt saldırısında 20 küçükbaş telef oldu, 9 hayvan yaralandı
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Çankırı'nın Merkez ilçesine bağlı Akören köyünde bir vatandaşa ait küçükbaş hayvanlar, otladıkları kırsal alanda kurt saldırısına uğradı. İncelemede 20 hayvanın parçalanarak telef olduğu, 9 hayvanın da yaralandığı belirlendi.

Çankırı'nın kurtların saldırısına uğrayan 20 küçükbaş hayvan telef olurken 9'u da yaralandı.

Olay, Merkez ilçesine bağlı Akören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşa ait küçükbaş hayvanlar, otladıkları kırsal alanda telef olmuş şekilde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda 20 hayvanın kurtlar tarafından parçalanarak telef edildiği, 9'unun da yaralandığı belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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